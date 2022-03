Beni di prima necessità a ruba nei supermercati, con interi scaffali ormai completamente vuoti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Un momento storico difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere, caratterizzato da diverse situazioni che finiscono per avere un impatto negativo sia per quel che riguarda le relazioni sociali che economiche. Da due anni a questa parte ci ritroviamo, come noto, a dover fare i conti con il Covid.

Ad aggravare la situazione, poi, il timore delle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina, oltre che il preoccupante aumento generale dei prezzi. Un clima di incertezza, che spinge sempre più persone a voler fare scorta di beni di prima necessità nei supermercati, con interi scaffali che ormai sono completamente vuoti.

Supermercati, beni di prima necessità a ruba e scaffali vuoti: tutto quello che c’è da sapere

In tale ambito abbiamo già avuto modo di vedere che gli scaffali di molti supermercati sono ormai vuoti. A causa del difficile momento storico in cui ci ritroviamo a vivere, in effetti, sono sempre più le persone che desiderano far scorta di beni di prima necessità, con un occhio di riguardo per i prodotti a lunga conservazione.

Tra questi ovviamente si annovera la farina, che può essere utilizzata per la preparazione di molti piatti. Ma non solo, anche olio di semi, zucchero, pasta, passata di pomodoro e acqua. Nonostante i continui tentativi di rassicurare i cittadini, infatti, il clima di incertezza continua a farsi sentire, con sempre più persone che sperano così di correre ai ripari.

Una situazione, quella appena illustrata, che ha portato già alcuni supermercati a stabilire un tetto massimo di prodotti acquistabili a persona, proprio per evitare che qualche cliente possa non accedere ai diversi prodotti.