Hanno destato particolare interesse le parole di Manuel Bortuzzo che ha raccontato le difficoltà legate alla sua condizione di disabilità.

Non sono mancate le polemiche in seguito alle dichiarazioni di Manuel Bortuzzo nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo, purtroppo, è finito al centro della cronaca nostrana quando è rimasto coinvolto in una sparatoria a Roma, tra il 2 e il 3 febbraio del 2019. Scambiato per un’altra persona, improvvisamente venne raggiunto da un colpo di pistola alla schiena, che gli ha provocato una grave lesione midollare. Dal 2019 Bortuzzo è quindi costretto su una sedia a rotelle e nel 2021 ha deciso di prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip proprio per porre l’attenzione sulle difficoltà legate alla condizione di disabilità.

Una questione che non può passare di certo inosservata e di cui ha parlato nel corso della semifinale del reality. Proprio nel corso della puntata andata in onda giovedì 10 marzo, infatti, Signorini ha inserito un blocco durante il quale ha intervistato Manuel Bortuzzo. Dichiarazioni, quelle rilasciate da quest’ultimo, che hanno commosso le persone presenti in studio e il pubblico a casa. Allo stesso tempo, come spesso accade, non sono mancate però anche alcune polemiche.

Legge 104, Manuel Bortuzzo: scatta la polemica social, cosa è successo

Protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha di recente raccontato, nel corso della puntata andata in onda giovedì 10 marzo 2022, le difficoltà legate alla condizione di disabilità. Tra gli argomenti trattati anche quello inerente gli aiuti statali.

A tal proposito, interpellato da Alfonso Signorini, così come riportato da Il Messaggero, il nuotatore ha dichiarato: “Prendo praticamente niente rispetto alle esigenze: mi danno 200 euro più l’accompagnamento, ma solo le medicine mi costano 500. Io sono fortunato lavoro, sono qui e posso permettermi tante cose, ma ci sono altre realtà“.

Una vera e propria denuncia, quella del protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, volte a porre l’attenzione proprio sulle difficoltà di coloro che si ritrovano a dover fare i conti anche con delle difficoltà economiche. Parole, quelle di Manuel Bortuzzo, che hanno toccato il cuore di molti. Allo stesso tempo, come spesso accade, non sono mancate purtroppo le polemiche.

In particolare qualche utente del popolo del web ha commentato: “Come si fa a parlare di aiuti dallo stato con addosso una camicia che costa 800 euro: ha avuto 6 mesi per parlare della sua storia non credo servisse questo blocco“. Delle polemiche comunque isolate, di fronte ai tanti commenti di sostegno e di ringraziamento per le parole di Bortuzzo che ha voluto appunto soffermarsi su un argomento che merita senz’ombra di dubbio molta più attenzione e soprattutto un intervento concreto.