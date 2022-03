Brutte notizie in arrivo per molte famiglie che rischiano di perdere soldi e sussidi in seguito alla riforma del catasto. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Occhio alla riforma del catasto in quanto potrebbe portare con sé delle ripercussioni non indifferenti sulle tasche di molte famiglie

Casa dolce casa. Il porto sicuro dove trovare rifugio e poter staccare finalmente la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Allo stesso tempo, però, non si può non volgere un occhio di riguardo ai tanti costi che bisogna sostenere per la proprio abitazione. Basti pensare alla rata del mutuo, alle bollette di luce e gas, o più semplicemente ai costi dei prodotti per la pulizia.

Se tutto questo non bastasse, in molti temono di dover fare i conti con una vera e propria stangata a causa della riforma del catasto. Proprio in seguito a quest’ultima, infatti, in molti rischiano di perdere soldi e sussidi. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Riforma del catasto, stangata in arrivo: cosa c’è da aspettarsi

Pessime notizie in arrivo per molti proprietari di casa e non solo per via dell’adeguamento dei valori del catasto. Una novità che comporterebbe un inevitabile aumento dell’Imu, che andrebbe pertanto ad avere un impatto negativo sul bilancio di molte famiglie. Ma non solo, tale riforma andrà ad avere delle ripercussioni anche sull’Isee di molte famiglie.

Questo in quanto i dati degli immobili, sia che si tratti di abitazione principale che di grandi proprietari immobiliari, andranno a determinare l’importo finale dell’Isee. Se si pensa che quest’ultimo si rivela essere necessario per poter accedere a varie misure, come il reddito di cittadinanza o la riduzione della mensa scolastica, ecco che è facile intuire il motivo per cui è bene prestare attenzione alle conseguenze della riforma del catasto.

La valutazione degli immobili, ad oggi basata solamente sul valore patrimoniale del catasto, infatti, cambierà per via dell’aggiunta del valore di mercato. Ne consegue, pertanto, un aumento del valore Isee che finirebbe per restringere il cerchio delle agevolazioni a cui poter accedere. Se tutto questo non bastasse, in futuro il governo potrebbe correggere tali valori in modo tale da poter fare cassa.

Molte famiglie, pertanto, si ritroverebbero a dover fare i conti con una vera e propria stangata per via dell’aumento delle tasse, oltre che perdita di prestazioni e sussidi. Al momento comunque si tratta solo di stime, in quanto non è ancora non è stato definito il meccanismo attraverso cui dovrebbe essere attuata tale rivalutazione. Non resta quindi che attendere e vedere cosa porterà con sé la riforma del catasto e quali saranno le effettive conseguenze sul bilancio delle famiglie.