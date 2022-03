Importanti aumenti in vista in busta paga a partire da marzo 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti al terzo mese dell’anno che porterà con sé delle importanti novità in busta paga. Ma di cosa si tratta?

Il lavoro, come noto, nobilita l’uomo in quanto consente di attingere a quella fonte di reddito necessaria per riuscire a fronteggiare le varie spese quotidiane. A partire dall’alimentazione, passando per le bollette di luce e gas fino ad arrivare alla scuola e al tempo libero, d’altronde, sono davvero molte le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio.

Vista la sua importanza, quindi, non stupisce che siano in molti a prestare attenzione proprio ai soldi. Ebbene, in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che a partire da marzo 2022 molti lavoratori potranno beneficiare di importanti aumenti in busta paga. Ma come è possibile? Entriamo nei dettagli per vedere cosa cambia e soprattutto tutto quello che c’è da sapere in merito.

Busta paga, importanti aumenti in vista a partire da marzo 2022: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come si riveli importante prestare attenzione ad alcune variabili, tra cui le ore di lavoro, nel caso in cui si desideri sapere a quanto ammonta lo stipendio netto. A tal proposito ricordiamo che tra le varie voci che vanno a determinare l’importo netto in busta paga bisogna considerare anche altri elementi, come ad esempio le detrazioni ed eventuali bonus.

Entrando nei dettagli, in effetti, sono in molti ad attendere con impazienza la busta paga di marzo che porterà con sé delle importanti novità. In particolare questo sarà possibile per effetto della riforma dell’Irpef e del debutto dell’assegno unico che inizierà ad essere erogato proprio a partire da marzo dell’anno in corso. A beneficiare della riforma delle aliquote Irpef saranno sia coloro che percepiscono redditi bassi, ma anche medio alti.

In particolare si stima un aumento pari a circa 1.500 euro all’anno. Tale importo può arrivare in alcuni casi addirittura a 1.900 euro all’anno, sia per effetto della riforma Irpef che dell’erogazione dell’assegno unico. Una buona notizia, quindi, per molti lavoratori che proprio a partire dal terzo mese dell’anno potranno iniziare a beneficiare di una busta paga più ricca.