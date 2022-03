Le offerte gas marzo 2022 che abbiamo analizzato, presentano delle condizioni interessanti e consentono di pagare bollette un po’ meno pesanti. I dettagli.

Come è ben noto a tutti, i tempi odierni sono caratterizzati da consistenti aumenti dei costi delle materie prime e dei beni di prima necessità. Basta dare un’occhiata alle bollette e agli scaffali dei supermercati, per rendersene conto con nettezza.

Ecco perché oggi più che mai, è assai importante avere piena consapevolezza su quelle che sono le tariffe e offerte gas più convenienti, onde fare una scelta saggia e risparmiare qualcosa. Non vi sono dubbi, il problema è pratico e quotidiano: è necessario trovare un modo per impedire che i rialzi trasformino le bollette in un salasso senza precedenti.

Le strade percorribili sono essenzialmente due: da una parte è preferibile saper gestire consumi in maniera intelligente e oculata e, dall’altra, è meglio passare ad un’offerta compatibile con le proprie necessità di consumo, ma con un costo accettabile. Ciò rileva soprattutto in considerazione della delicata fase attuale, sul piano delle uscite economiche per milioni di famiglie. E il quadro geopolitico internazionale certamente non contribuisce ad elaborare rosee prospettive in fatto di costi per i prossimi mesi.

Nel corso di questo articolo intendiamo soffermarci su alcune offerte gas che, alla luce delle nostre analisi, ci appaiono come le migliori proposte per il mese di marzo 2022. Interessante evidenziarne le peculiarità, al fine di sgomberare il campo da possibili dubbi e fare così una scelta ponderata. Vedremo dunque i dettagli delle offerte di NeN, Edison, Enel e Sorgenia, ossia 4 realtà molto conosciute anche grazie a intense campagne pubblicitarie.

Svolgeremo infine alcune considerazioni sulla attuale situazione italiana sul fronte energia, cercando di capire quali potrebbero essere gli scenari per i prossimi mesi.

Offerte gas: l’offerta NeN Special 48

Lo abbiamo appena accennato: per le famiglie italiane è divenuta una priorità risparmiare sulle bollette energia, e soprattutto sui costi del gas, che sono lievitati enormemente nel corso degli ultimi mesi. Peraltro non paiono destinati a scendere in modo considerevole, almeno nel breve periodo.

Negli ultimi tempi si sta facendo conoscere ed apprezzare NeN, ossia un nuovo fornitore incluso nel gruppo A2A. Suo obiettivo è contribuire a rinnovare significativamente il mercato dell’energia, presentando una bolletta a rate costanti. Qual è il meccanismo che regge l’offerta di NeN? Ebbene, l’operatore chiede inizialmente al cliente di inviare una bolletta del gas, mirata a calcolare poi la spesa annuale in base ai consumi individuali.

Detta spesa è poi suddivisa su 12 mensilità, con un importo fisso e inclusivo di tutto, anche delle tasse. Al termine dell’anno NeN riquantifica la rata da versare, sulla scorta dei propri consumi effettivi dell’anno precedente. Dunque per il cliente non vi sono brutte sorprese in termini di costi in bolletta. E’ tutto molto chiaro, fin dall’inizio.

Nen ha una rata costante per un anno, ma il prezzo del gas resta bloccato per 3 anni dall’attivazione. Il prezzo NeN è valido soltanto fino al 27 marzo 2022, perciò non manca moltissimo per scegliere e risparmiare con questa bolletta gas.

Inoltre, l’offerta in oggetto è vantaggiosa in quanto il fornitore sfrutta una comunicazione trasparente e caratterizzata da un abbonamento a rate smart sempre identiche. Da rimarcare inoltre che nella tariffa sono inclusi anche tutti i servizi digitali di gestione e l’assistenza clienti.

NeN Special 48: i vantaggi in sintesi

Ricapitoliamo le caratteristiche clou di quest’offerta, onde avere un quadro sintetico dei vantaggi che consentono di includere questa proposta tra le migliori offerte gas marzo 2022:

Nome offerta: NeN Special 48:

Prezzo: 0,72 euro/Smc;

Spesa mensile: gas 81,5 euro/mese;

Rata fissa 12 mesi;

Prezzo bloccato 3 anni;

Impronta CO2 azzerata;

Zero costi aggiuntivi;

Sconto fino a 96 euro l’anno (48 euro a utenza).

Occorre precisare che la spesa mensile è calcolata con un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

Come sopra accennato, l’offerta di NeN è da ritenersi bloccata per 36 mesi ed è sottoscrivibile in fase di cambio gestore con la domiciliazione bancaria e la fatturazione digitale.

NeN Special 48 si caratterizza altresì per il servizio in abbonamento. Come detto in precedenza, durante la sottoscrizione dell’offerta è calcolata, sulla scorta della stima dei consumi annuali e del prezzo della materia prima, una rata fissa mensile. Ecco perché l’utente conosce immediatamente l’importo della bolletta e non ha brutte sorprese.

NeN e la tutela dell’ambiente

Come opportunamente indicato da NeN nel proprio sito web, il gas è un combustibile fossile e come tale inquina. In quanto non esiste un “gas rinnovabile”, NeN compensa le emissioni di CO2 dei clienti finanziando progetti di responsabilità sociale d’impresa, in collaborazione con LifeGate.

In sostanza, ci si riferisce a Nyagatare Safe Water Project, che prevede la riparazione e la manutenzione di pozzi inutilizzabili, e a Energy efficiency, Joint Implementation, il quale favorisce una nuova tecnologia chiamata “No-Till” che abbassa la quantità di gas liberato durante la coltivazione.

Per chi non lo sapesse, LifeGate è di fatto una cd. società benefit, ritenuta punto di riferimento della sostenibilità, che sfrutta una community di oltre 5 milioni di persone interessate e appassionate ai temi legati alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

Offerte gas marzo 2022: Edison Web Gas

“Attiva subito, solo online, l’offerta web Edison più competitiva e 100% green: prezzi della materia prima bloccati per 12 mesi e spesa annua più bassa del mercato tutelato”: si tratta di parole che non lasciano dubbi circa la convenienza di questa offerta gas marzo 2022, riservata ai nuovi clienti.

Aderendo a questa proposta, si potrà contare sull’attivazione gratis con nessun costo nascosto, nessuna interruzione della fornitura e nessun intervento al contatore. E il contratto Edison è online, grazie alla sottoscrizione dell’offerta via web (non è più necessario aspettare l’invio del contratto firmato, con una conseguente oggettiva riduzione delle tempistiche).

La bolletta digitale Edison è ricevuta periodicamente sulla propria casella di posta elettronica, e si può pagare direttamente da conto corrente senza fila alle poste. Ciò conduce chiaramente ad un risparmio di tempo non indifferente per il cliente che sceglie Edison Web Gas, ossia una proposta che sicuramente rientra tra le migliori offerte gas marzo 2022.

Infine l’offerta Edison Web Gas è attivabile con la domiciliazione bancaria e il prezzo della materia prima gas è – lo abbiamo detto – bloccato per 12 mesi. Come sopra anticipato, l’offerta di Edison è attivabile soltanto in fase di cambio gestore e perciò non deve intendersi rivolta a tutti. Inoltre, l’offerta di Edison prevede gratuitamente il servizio EdisonRisolve.

Edison Web Gas: i vantaggi in sintesi

Ricapitoliamo le caratteristiche clou di quest’offerta, onde avere un quadro sintetico dei vantaggi che consentono di includere questa proposta tra le migliori offerte gas marzo 2022:

Nome offerta: Edison Web gas;

Prezzo: 0,69 euro/Smc;

Spesa mensile: 93,5 euro/mese

Tariffa digitale al 100%;

Prezzo fisso e invariato per 12 mesi;

Attivazione online;

Domiciliazione e bolletta web;

EdisonRisolve incluso, ossia il servizio utile all’assistenza telefonica in caso di guasti in casa.

Anche in questo caso, si tratta di spesa mensile calcolata con un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

In questo periodo di incertezza e di rincari, appare degna di nota la proposta di prezzo congelato per 12 mesi di Edison Web Gas. Infatti detto fattore può fare la differenza e permettere di risparmiare per un po’ di tempo.

Mentre EdisonRisolve si rivela un altro aspetto piuttosto interessante dell’offerta, giacché consiste, come accennato, in un’assistenza telefonica al numero 848 781 193, per un intervento in loco di un idraulico, elettricista, riscaldamento, condizionamento, serrature e vetri. Si rivela molto utile per chi passa molto tempo nella propria abitazione e per tutti coloro che necessitano dell’assistenza di un tecnico specializzato.

Offerte gas marzo: Next Energy Sunlight di Sorgenia

Si tratta di una proposta a prezzo indicizzato al mercato all’ingrosso italiano PSV, a cui dal secondo anno è sommata una piccola fee commerciale. Come opportunamente indicato nella pagina web ad hoc del sito Sorgenia, PSV è in pratica un parametro che segue l’andamento del mercato all’ingrosso. Il valore massimo del PSV raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi è pari a 125€cent/Smc (gennaio 2022). Al PSV è inoltre applicato un coefficiente moltiplicativo pari a 1,07.

L’interessato può fare un preventivo online e scoprire comodamente da casa o da ogni luogo in cui abbia una connessione internet, quanto si può risparmiare con la proposta Sorgenia, che sicuramente rientra tra le migliori offerte gas marzo 2022. Può essere attivata comodamente dalla propria abitazione e si può controllare i consumi direttamente dallo smartphone.

Rispetto alle altre offerte viste finora, è molto importante sottolineare che il prezzo gas applicato in bolletta cambia ogni mese, sulla scorta dell’andamento del mercato.

Molto chiaramente Sorgenia indica quelli che sono i documenti necessari per l’attivazione delle offerte gas in oggetto. Eccoli di seguito: una copia della bolletta del gas di casa; un documento di identità in corso di validità; il codice IBAN del conto corrente su cui sarà compiuto l’addebito mensile dell’offerta gas; un indirizzo email valido per l’invio della fattura mensile della bolletta.

Per completezza, ricordiamo che le alternative in Sorgenia sono due: sicurezza e tranquillità del prezzo bloccato con Next Energy Gas oppure flessibilità del prezzo indicizzato, variabile in base ai trend del mercato, con Next Energy Sunlight, che qui vediamo da vicino. Non vi sono dubbi: con Sorgenia l’utente può scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Gas Next Energy Sunlight: perché conviene?

Ricapitoliamo le caratteristiche clou di quest’offerta, onde avere un quadro sintetico dei vantaggi che consentono di includere questa proposta tra le migliori offerte gas marzo 2022:

Nome offerta: Gas Next Energy Sunlight;

Prezzo: 0,64 euro/Smc;

Spesa mensile: 83 euro al mese;

Prezzo indicizzato in base al mercato PSV;

Attivazione in pochi clic, dalla stipula del contratto al pagamento della bolletta, il controllo dei consumi e della spesa è tutto online;

Pagamento in base ai consumi;

App ad hoc, grazie a My Sorgenia che serve a gestire le forniture, visualizzare i consumi, lo stato dei pagamenti e proteggere l’ambiente;

Buono Amazon;

Sconto fedeltà applicato al servizio commerciale;

Zero spese aggiuntive, in quanto l’utente non ha costi di cauzione o di attivazione in caso di cambio fornitore;

Bonus 50 euro se porti un amico in Sorgenia.

Da notare che la spesa mensile è stata quantificata per un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

E’ importante ribadire quanto segue: il prezzo appena indicato consiste in una stima del prezzo medio del PSV (gas) per i prossimi 12 mesi da parte di Acquirente Unico (AU), la società pubblica che acquista l’energia e il gas per il mercato tutelato. Ricordiamo brevemente che AU è di fatto il soggetto che come scopo principale quello di garantire la fornitura di energia ai clienti serviti nel mercato tutelato. Svolge dunque la essenziale attività dell’approvvigionamento per i clienti domestici e le piccole imprese che hanno scelto di rimanere nel tutelato, e ancora non si sono orientate verso il libero mercato.

Lo sconto fedeltà è applicato, come accennato, al servizio commerciale: esso è pari al 5% per i primi 12 mesi di fornitura, con aumento del 5% ogni anno fino a ottenere il 20% di sconto dal 36° mese.

Lo ribadiamo: aderendo a Next Energy Sunlight l’utente può usufruire di un’offerta gas digitale con prezzo variabile in base ai trend del mercato, ma ha anche la possibilità di accedere al programma fedeltà Greeners. Si tratta di un piano che premia l’iniziativa degli utenti nel partecipare a missioni nell’ambito della sostenibilità. E non solo: “in più sottoscrivendo Sorgenia Sunlight si adottano 5mq di foresta”, queste le parole che si possono trovare nella pagina web dell’offerta, sul sito ufficiale Sorgenia.

Oltre al buono Amazon fino a 100 euro se si sceglie anche la luce, con la promozione “porta un amico in Sorgenia” l’utente può invitare altre persone a passare a Sorgenia. Dopo aver attivato il contratto, ambo i clienti otterranno 25 euro di sconto in bolletta e 50 euro se il contratto è di luce e gas.

Ricordiamo infine che all’interno del sito web Sorgenia è presente la possibilità di ottenere una stima della spesa, grazie alla funzione ‘calcola il preventivo’.

Offerte gas: E-Light Gas di Enel e le sue caratteristiche

Non passa inosservata neanche l’offerta di Enel per questo mese. Prende il nome E-Light Gas. Si tratta dell’offerta web di Enel Energia che blocca il prezzo della componente materia prima gas per 24 mesi. La tariffa comporta il pagamento con la domiciliazione bancaria e la bolletta tramite email.

Come appena accennato, grazie ad E-Light Gas di Enel il cliente può scegliere un’offerta tutta digitale. Si ha il prezzo della componente materia prima gas bloccato per i primi due anni.

Si può aderire E-Light Gas di Enel se si proviene da un altro fornitore o se si deve riattivare un contatore disattivato (subentro). Mentre come specificato dal fornitore nel proprio sito web, non è possibile aderire ad E-Light Gas se invece si vuole cambiare intestazione (voltura) o attivare un nuovo contatore (prima attivazione).

Nella sezione del sito Enel, riservata a questa offerta, è evidenziato: il contratto è chiaro e senza trappole. Infatti il prezzo si riferisce alla sola componente materia prima gas, escluse IVA e imposte. A seguito dei primi due anni, Enel Energia potrà aggiornare le condizioni economiche dandone comunque comunicazione per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza.

Enel E-Light Gas di Enel: i vantaggi in sintesi

Ricapitoliamo le caratteristiche clou di quest’offerta, onde avere un quadro sintetico dei vantaggi che consentono di includere questa proposta tra le migliori offerte gas marzo 2022:

Nome offerta: Enel E-Light Gas;

Prezzo: 0,79 euro/Smc;

Spesa mensile: 95,3 euro al mese;

Prezzo bloccato 2 anni;

Tariffa più conveniente di Enel;

App ad hoc di Enel Energia, per gestire in autonomia le proprie forniture;

Bolletta web, pagamenti digitali e domiciliazione bancaria obbligatoria;

Chiarezza del contratto.

Anche qui si tratta spesa mensile calcolata con un consumo di 800 Smc/anno per il gas ad uso riscaldamento di una famiglia di 3 persone.

La bolletta arriva online ogni due mesi. L’utente può pagarla con addebito diretto o avviso di pagamento.

Chiarezza dell’offerta, EnelPremiaWow e possibilità di recesso

Come opportunamente rilevato nella pagina web apposita nel sito ufficiale Enel, il contratto con l’utente si caratterizza per nitidezza e dettaglio. Lo ribadiamo onde sgomberare il campo da ogni possibile dubbio. Il prezzo deve intendersi riferito alla mera componente materia prima gas, escluse IVA e imposte. Dopo i primi 2 anni, Enel Energia potrà tuttavia aggiornare le condizioni economiche. Effettuerà una comunicazione per iscritto almeno un trimestre prima della scadenza. Perciò il cliente è garantito anche da questo punto di vista.

EnelPremiaWow

Molto interessante è altresì il piano EnelPremiaWow. Si tratta del programma fedeltà tutto gratis rivolto ai clienti di Enel Energia, che hanno firmato un contratto di fornitura luce e/o gas per la loro casa. L’iscrizione è a costo zero e consente di conseguire subito un coupon di benvenuto. Tante sono le iniziative previste. Ci sono coupon spendibili presso partner terzi, concorsi a premio e offerte speciali per ottenere bonus sulla fornitura di gas direttamente in bolletta.

Possibilità di recesso

Inoltre, laddove l’utente non voglia accettare le nuove condizioni economiche dell’azienda, potrà effettuare il recesso dal contratto, avvalendosi di un nuovo fornitore. Si può recedere dal contratto con Enel Energia in ogni momento e senza alcun onere scegliendo un nuovo fornitore, che si occuperà di esercitare il recesso per conto e in nome dell’utente stesso, in base alle modalità previste dalla normativa vigente.

Ricordiamo infine che – come opportunamente indicato nella pagina ad hoc del sito web ufficiale – le condizioni economiche dell’offerta sono valide fino al 3 maggio di quest’anno.

L’aumento del prezzo del gas e le prospettive future

In questo articolo abbiamo visto alcune offerte gas marzo che spiccano per possibilità di risparmiare e per convenienza. Ma è pur vero che con l’andamento della guerra tra Russia e Ucraina, le prospettive in tema di prezzi dell’energia non appaiono rosee. Al momento c’è grande attesa circa l’adeguamento delle tariffe di luce e gas stabilite da Arera, ossia la nota Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per il prossimo trimestre. Data di riferimento è il primo aprile 2022.

Cosa dice Nomisma Energia

Interessante notare che Nomisma Energia, società indipendente di ricerca in campo energetico e ambientale, ha prodotto delle stime indicative su come potrebbero essere aggiornate le bollette tra qualche settimana. Esse indicano altri aumenti nei termini seguenti: +20% per la corrente elettrica e +2% per il metano. Da notare che quello appena accennato è comunque lo scenario più ottimistico possibile, riferito ad un mercato che non subisce ulteriori variazioni impreviste.

Insomma, tutto è legato all’andamento dei prezzi fino alla fine di questo mese. In quel momento gli esperti di Arera esamineranno gli andamenti del mercato e sulla base di quanto raccolto adegueranno le bollette per il trimestre da aprile fino a giugno. Come accennato, si parla di un aumento tra il 20 e il 25% per la bolletta elettrica, mentre per quanto riguarda la bolletta del gas, la stima è fissata a +2%, in quanto in base ai calcoli effettuati, già da ora si incassano rincari molto consistenti (ossia +42% da inizio 2022).

Infine, secondo gli esperti di Nomisma Energia: “è già possibile stimare che dal primo aprile le tariffe del gas dovrebbero rimanere ferme a 1,37 euro per metro cubo, dopo l’aumento eccezionale del 42% dello scorso gennaio”, queste le parole recentemente dichiarate agli organi di informazione. Invece, per quanto attiene all’elettricità: “il calcolo è più incerto e dipenderà dall’andamento dei prezzi nei prossimi giorni, che risentono già dell’aggravarsi della crisi dopo l’inizio della guerra. Se dovessero rimanere i prezzi molto alti di questi giorni, ci dovrebbe essere un aumento almeno del 25% verso 56 centesimi al chilowattora, variazione per il momento ancora inferiore al precedente +55% di inizio gennaio 2022”.