La classifica spiagge più belle al mondo nel 2022 è stata stilata dal noto portale di viaggi TripAdvisor. Vediamo quali sono presenti

Tra le tante eccellenze presenti nella speciale graduatoria inerenti gli arenili più entusiasmanti della Terra c’è anche un po’ d’Italia.

Sole, mare e spiagge, la triade perfetta che molte persone sognano per le proprie vacanze. Ma quali sono i posti più belli in tal senso? Difficile dirlo con assoluta certezza, ma TripAdvidsor ha provato a stilare una classifica piuttosto interessante in tal senso.

Denominata “Top 25 Beaches World” ed inserita all’interno dei “Travelers Choice Best of the Best”, la graduatoria comprende le migliori località esotiche da sogno sparse in giro per il mondo del 2022. Tra queste c’è anche una degna rappresentante del Bel Paese. Si tratta dell’unica rappresentante europea nella prime 10, il che fa si che la spiaggia italiana in questione sia di conseguenza anche la prima del vecchio continente.

Classifica spiagge più belle al mondo 2022: quale spiaggia italiana è presente

Andiamo a vedere la classifica completa nel dettaglio partendo dalle prime dieci posizioni:

Grace Bay Beach – Providenciales – Caraibi, Varadero Beach – Cuba, Turquoise Bay – Exmouth – Australia, Quarta Praia – Morro de San Paolo – Brasile, Eagle Beach – Palm Eagle Beach – Aruba, Radhanagar Beach – Arcipelago delle isole Andamane e Nicobare – India, Eagle Beach – Palm Beach – Aruba, Baia do Sancho – Fernando de Noronha – Brasile, Trunk Bay Beach – Parco Nazionale delle Isole Vergini, Spiaggia dei Conigli – Lampedusa – Italia.

Ebbene si, a portare in alto il nome dell’Italia c’è l’incantevole spiaggia dell’isola siciliana. Chi non l’ha ancora vista farebbe bene a farci un pensierino, visto che non ha nulla da invidiare a tante altre spiagge mondiali.

Proseguendo con la rassegna in Europa, ci sono anche la Praia da Falesia (Olhos de Agua, Portogallo), la Playa de Muro Beach in Spagna, Nissi Beach (Ayia Napa, Cipro) e Balos Lagoon a Creta.

Completano la speciale classifica la Baia dos Golfinhos in Brasile, Calbe Beach in Australia, Siesta Beach in Florida, Playa Manuel Antonio in Costa Rica, Poipu Beach Park alle Hawaii, Playa Norte in Messico, Nungwi Beach in Tanzania, Thomas nelle Isole Vergini americane e Yonaha Maehama Beach in Giappone.