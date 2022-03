In occasione dei 30 anni della Legge 104 è stato pubblicato un aggiornamento che mostra una nuova lista delle malattie coperte dall’Istituto di Previdenza Sociale

Vediamo cosa prevede la normativa del 2022 riguardante le patologie invalidanti che danno il diritto ai benefici della legge istituita nel 1992.

La Legge 104 è probabilmente una delle più rinomate nel Bel Paese. Quasi tutti ne hanno sentito parlare, ma in pochi la conoscono a fondo. Che sia necessaria a prestare assistenza alle persone disabili o a chi ha delle patologie invalidanti è piuttosto risaputo. Così come il fatto che dia accesso a delle prestazioni da parte dell’Inps.

Al contempo però non sempre le persone sono in grado di distinguere quali condizioni possono essere ricomprese e quali invece non rientrano nel beneficio. Per questo è bene conoscere la lista reale e completa delle malattie ricomprese nella Legge 104.

Legge 104: l’elenco aggiornato delle malattie per cui si può chiedere assistenza all’Inps

Prima di andare ad approfondire nel dettaglio i fattori che determinano l’accesso alle agevolazioni della suddetta norma, è necessario specificare quali sono i “requisiti” da possedere.

Occorre avere una problematica che causa menomazione fisica, sensoriale o psicologica (che incidano sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa) appurata dalle unità sanitarie locali, che si avvalgono di commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso la struttura.

Dunque vediamo quali sono nello specifico le malattie per cui si può richiedere l’assistenza all’Inps in base a quanto previsto dalla Legge 104:

Deficit funzionali dell’apparato cardiocircolatorio (ritmo cardiaco, cardiopatite congenite, trapianto cardiaco, pericarditi e ipertensione arteriosa),

Disturbi all’apparato respiratorio, digerente e urinario,

Malattie dell’apparato endocrino (diabete mellito, ipoglicemie e obesità),

Deficit funzionali dell’apparato osteoarticolare e locomotore (cranio e gabbia toracica),

Malattie dell’apparato neurologico (sclerosi multipla, demenza e malattie muscolari),

Disturbi di tipo psichico,

Malattie rare reumatiche,

Patologie congenite e malformative,

Malattie dell’apparato fisiognomico,

Patologie legate all’apparato riproduttivo sia maschile che femminile,

Deficit dell’apparato uditivo, vestibolare e visivo.

Dunque sono diverse le casistiche e purtroppo non sono pochi i soggetti che sono alle prese con questi disagi che alla lunga possono stravolgere i regolari ritmi della vita quotidiana. Per questo è bene conoscere i dettagli della Legge 104. In modo tale da potersi cautelare a dovere.