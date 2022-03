Il giorno 8 marzo, Festa delle donne, i musei accoglieranno gratuitamente le visitatrici seguendo un’iniziativa indetta dal Ministero della Cultura.

Nella Giornata Internazionale della Donna il Ministero della Cultura ha ideato un’interessante iniziativa. Scopriamo i dettagli per non perdere un’occasione.

Oggi è l’8 marzo, il giorno della Festa delle donne il cui simbolo è la mimosa. Un fiore delicato, colorato, vivace e capace di crescere durante il grigiore della stagione invernale; un fiore che cresceva accanto alla fabbrica di camicie Cotton andata a fuoco a New York nel 1908, evento che è alla base dell’origine della Festa. Ogni anno, in questo giorno speciale, si decantano le qualità delle donne ma questo 8 marzo in particolare ha un profumo diverso, più amaro del solito pensando alla sofferenza che proprio in questi giorni provano tante donne ucraine. In questo difficile contesto occorre, però, non perdere la speranza né il significato di ciò che rappresenta realmente il Giorno delle Donne. Come per la festa del papà o la festa della mamma è stato scelto un giorno speciale per fare un regalo e immortalare una devozione e un amore presenti in ogni giorno dell’anno. Quale migliore occasione per visitare un museo?

Festa delle donne, l’iniziativa del Ministero della Cultura

Il Ministero della Cultura ha comunicato che l’8 marzo 2022 tutte le donne potranno entrare gratuitamente in tanti musei e nei luoghi di cultura statali. Diverse strutture hanno ideato visite guidate oppure percorsi a tema che si svolgeranno non solo fisicamente ma anche virtualmente. Un’occasione unica per sottolineare l’importanza culturale della Giornata Internazionale della Donna e per regalare una piccola distrazione dalla solita routine quotidiana.

Accedendo al portale del Ministero della Cultura sarà possibile visualizzare la programmazione degli eventi in continuo aggiornamento mentre la Direzione generale Musei seguirà tutte le iniziative tramite i canali social.

Quali musei sono coinvolti nell’iniziativa

L’elenco completo dei musei coinvolti nell’iniziativa di oggi, 8 marzo, si può reperire sul portale dei Beni Culturali così come la lista degli eventi in programma. Basterà entrare nella sezione dedicata alla giornata della Festa delle donne per rimanere costantemente aggiornate e scegliere la visita più gradita.

Tra i musei aderenti all’iniziativa citiamo i Musei Civici fiorentini e il Museo di Palazzo del Medici Ricciardi a Firenze; il Palazzo Reale, gli scavi di Pompei, Velia e il parco archeologico di Paestum in Campania; i Musei Civici a Roma, il Museo Nazionale Romano al Parco Archeologico ad Ostia Antica, il Museo della Civiltà, il Museo di Castel Sant’Angelo nel Lazio e, infine, il Museo d’Arte Orientale a Venezia per poter ammirare la mostra a tema “Eroine, scrittrici e fashion addicted nell’arte giapponese“.