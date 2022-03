Ferrovie dello Stato assume diplomati anche senza esperienza ma c’è poco tempo per inviare il curriculum. Scopriamo le posizioni aperte e le modalità di inoltro della candidatura.

Occasione imperdibile con Ferrovie dello Stato. Basta il diploma per un’assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.

Se l’obiettivo del 2022 è trovare un lavoro in una solida realtà e con possibilità di crescita professionale e personale, è il momento di inoltrare il proprio curriculum vitae a Ferrovie dello Stato. Le posizioni aperte sono allettanti e prevedono contratti a tempo indeterminato oltre che di apprendistato. Per ricoprire molti ruoli, poi, basterà avere il diploma oltre alla voglia di lavorare e all’entusiasmo di intraprendere una strada gratificante e professionalizzante. Vediamo, quindi, quali sono le tante opportunità da conoscere e da non lasciarsi scappare. Il tempo scorre e la scadenza delle candidature è vicina.

Ferrovie dello Stato, le posizioni aperte

Ferrovie dello Stato ricerca candidati da inserire nell’organico ma non c’è tempo da perdere. I termini ultimi per l’invio del curriculum vitae sono fissati per il giorno 8 marzo e 13 marzo. La modalità di inoltro della domanda è telematica accedendo al portale della compagnia ed entrando nella sezione “Campagna di ricerca”. L’aspetto interessante di queste posizioni è la richiesta tra i requisiti del diploma di scuola superiore e non del diploma di Laurea. Inoltre, i contratti risultano essere ottimi sia con riferimento all’apprendistato che al tempo indeterminato.

I ruoli da ricoprire sono quello di macchinista, capotreno e customer advisor. Ricordiamo, poi, che sul sito di Ferrovie dello Stato è possibile inoltrare una candidatura spontanea senza dover scegliere esclusivamente una posizione aperta attuale. Basterà accedere alla home page del portale e cliccare su “Invia Cv”.

AAA cercasi Capitreno e Customer Advisor

Per i ruoli di Capitreno e Customer Advisor è previsto un contratto di apprendistato. I candidati che passeranno la selezione verranno contattati per iniziare un percorso formativo professionalizzante che li aiuterà a prendere dimestichezza con le mansioni da svolgere. Tra i requisiti richiesti c’è l’età compresa tra i 18 e i 29 anni e una conoscenza della lingua inglese di livello B2. Tra i compiti del capotreno citiamo l’accoglienza dei viaggiatori, l’orientamento e l’informazione corretta, la verifica dei titoli di viaggio e la regolarizzazione di posizioni non idonee.

Per quanto riguarda i Custumer Advisor, invece, tra le mansioni citiamo l’accoglienza e l’assistenza alla clientela nella stazione ferroviaria. In più, svolgeranno attività di vendita dei prodotti di Ferrovie dello Stato e promozione dei servizi. La candidatura per entrambi i ruoli dovrà essere inoltrata telematicamente entro l’8 marzo.

Ferrovie dello Stato assume macchinisti

Tra le posizioni aperte emerge, poi, quella dei macchinisti. Occorrerà avere il diploma di scuola superiore e si potrà firmare un contratto a tempo indeterminato. In più, è richiesta una licenza di condotta in corso di validità. Le responsabilità della figura sono molteplici. Dovrà condurre il treno e conoscere le apparecchiature tecnologiche e innovative. Ha la piena responsabilità del trasporto dei passeggeri e dovrà seguire le regole sulla sicurezza e le procedure di controllo anche sotto stress. I candidati dovranno inviare la domanda entro il 13 marzo e la sede di lavoro sarà in Puglia.