Bollo auto, ecco cosa e come controllare onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Tra le voci che incidono negativamente sul bilancio famigliare si annovera senz’ombra di dubbio il bollo auto, meglio quindi stare attenti.

Lavoro, famiglia, tempo libero e tanto altro ancora. Sono davvero molte le cose a cui bisogna prestare attenzione e che richiedono nella maggior parte dei casi il nostro massimo impegno. Non stupisce, quindi, che prima o poi possa capitare a tutti di dimenticarsi di adempiere a qualche dovere.

Lo sanno bene molti automobilisti che spesso finiscono per dimenticarsi di pagare il bollo. Ebbene, proprio soffermandoci sulla tassa automobilistica si invita a prestare attenzione alle relative scadenze. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme cosa e come controllare onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Bollo auto, ecco cosa controllare: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere come si riveli particolarmente importante prestare attenzione alla prescrizione del bollo auto, in quanto non sempre è possibile fare il ricorso. Sempre soffermandosi sulla tassa automobilista, inoltre, è importante stare attenti alla data di scadenza.

In caso di mancato pagamento o ritardi, infatti, si rischia di incorrere in delle pesanti sanzioni. Proprio al fine di evitare spiacevoli sorprese, pertanto, si invita ad effettuare gli opportuni controlli, in modo tale da verificare la data di scadenza e verificare se la tassa automobilistica sia stata pagata o meno.

In tale ambito è possibile effettuare apposite verifiche direttamente con l’Agenzia delle Entrate. È possibile infatti entrare nel database dell’ente in questione inserendo il numero di targa del proprio mezzo. In questo modo, quindi, come già detto, è controllare se sia stato o meno effettuato il pagamento del bollo auto.

Bollo auto, occhio alle sanzioni in caso di mancato pagamento

Ma a quanto ammontano le sanzioni in caso di mancato pagamento del bollo auto? Ebbene, entrando nei dettagli è bene ricordare che la percentuale annua degli interessi di mora è pari allo 0,3%. A questa va aggiunga un’ulteriore sanzione in base ai giorni di ritardo. Le sanzioni sono pari a:

0,1% dell’importo della tassa automobilistica per ogni giorno di ritardo se il pagamento viene effettuato entro 14 giorni dalla data di scadenza;

1,5% se il ritardo è compreso tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla data di scadenza del bollo auto;

1,67% in caso di ritardo tra i 30 e i 90 giorni;

3,75% se si registra un ritardo superiore ai 90 giorni e comunque entro un anno.

Nel caso in cui, invece, il ritardo risulti superiore a dodici mesi, allora l’automobilista interessato non può avvalersi del ravvedimento operoso. In quest’ultimo caso, è bene ricordare, la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto, mentre gli interessi sono dello 0,5% per ogni semestre di ritardo.