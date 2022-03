Fino a 1.500 euro di anticipo sullo stipendio grazie a un servizio di bonifico attivato dall’istituto di credito Bbva. Ecco come funziona.

Avere uno stipendio mensile su cui contare è già buono di per sé. Riceverlo il prima possibile potrebbe essere utile, così da tamponare preventivamente eventuali periodi di maggiore spesa.

Un nuovo servizio relativo ai bonifici bancari potrebbe consentire ai datori di lavoro di accreditare gli stipendi e farli pervenire ai dipendenti fino a 15 giorni prima sulla tabella di marcia. A proporlo è l’istituto di credito Bbva, anche se non è escluso che anche altre banche possano aderire al progetto. L’occasione è offerta da un filo diretto con il cliente/lavoratore, che sceglierà di per sé la cifra da farsi accreditare in anticipo. Si va da un minimo di 250 euro fino a un massimo del 100% dello stipendio, anche se non si potranno superare i 1.500 euro al mese (qualora, naturalmente, si percepiscano mensilmente delle cifre superiori).

Tutto avverrebbe tramite bonifico bancario. Ossia il metodo più comune di inviare denaro e quello utilizzato, quindi, per l’accredito dello stipendio. Nonostante i tempi di accredito varino fra 1 e 4 giorni lavorativi (il cosiddetto tempo interbancario), esiste quindi la possibilità di ricevere un anticipo fino a 15 giorni. Bisogna innanzitutto capire di quale bonifico si parla, se immediato o differito. L’impostazione predefinita è la seconda, a meno che non vi siano particolari urgenze che rendono necessario accelerare i tempi. Il bonifico immediato invia il denaro in modo istantaneo, non appena ricevuto l’ordine. Altrimenti, esiste il trasferimento programmato, che farebbe scattare il pagamento in giorni prestabiliti.

Bonifico anticipato: ecco come lo stipendio arriva due settimane prima

L’istituto di credito Bbva consente di effettuare una sorta di operazione parallela. Con un bonifico accreditato in banca fino a 15 giorni prima, con importo in base alla cifra scelta dal lavoratore. Con una piccola commissione da tenere in considerazione in caso di richiesta fra 250 e 850 euro e a seconda dei giorni di anticipo. Tra 3 e 5 si applicherà un costo di 0,25 euro, da 6 a 10 giorni di 0,50 e, infine, commissione da un euro per un anticipo fra 11 e 15 giorni. L’ordine di bonifico può essere eseguito automaticamente dalla banca, il giorno successivo o pochi giorni dopo. Questo dipende dalla natura del pagamento, anche se i bonifici rispettano quasi tutti di per sé i requisiti della Single euro payments area (Sepa).

Il servizio di Bbva è attivo già da qualche mese e potrà essere attivato direttamente dal portale della banca, senza necessità di versare dei costi aggiuntivi (eccetto quello di commissione). Unica divergenza in caso di attivazione dall’app. La flessibilità del bonifico consente quindi di anticipare i tempi del passaggio. Un servizio utile se si hanno particolari esigenze, a fronte di costi relativamente contenuti. L’anticipo viene calcolato in base alla propria busta paga. Per il resto, l’ordine di bonifico non funzionerà diversamente rispetto a quello ordinario.