Un bonifico per un regalo di matrimonio deve avere la giusta causale o si rischia di allertare il Fisco e incorrere in verifiche e sanzioni.

Metteremo sotto la lente di ingrandimento la causale da utilizzare in un bonifico per un regalo di matrimonio.

I bonifici sono gli strumenti di pagamento più diffusi dopo le carte di credito. Attraverso i bonifici si possono trasferire importi anche elevati da un conto corrente ad un altro. Tra gli elementi che caratterizzano un bonifico troviamo l’IBAN, codice identificato del conto del destinatario del passaggio di denaro, e la causale. Quest’ultima è particolarmente importante perché serva e giustificare il trasferimento dei soldi. La motivazione non è obbligatori per Legge ma è indispensabile per il Fisco dato che l’ente ha la necessità di comprendere il motivo per cui si spostano soldi.

Bonifici nel mirino del Fisco

Il Fisco sta lottando costantemente contro l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Tiene sotto controllo tutti i movimenti bancari e finanziari dei cittadini e cerca di individuare le situazioni che escono fuori dalla legalità. Nel mirino dell’Agenzia delle Entrate ci sono anche i bonifici proprio per l’importante funzione che rivestono.

Utilizzando un bonifico si possono trasferire importi elevati da un conto all’altro e da una persona all’altra. Il Fisco si domanda, dunque, quale sia il motivo del trasferimento per escludere che si tratti di passaggi illegittimi. La risposta al quesito viene data attraverso la causale. Come accennato, la Legge non obbliga il contribuente ad inserirla ma è buona pratica inserirla per evitare i controlli dell’Agenzia delle Entrate. In più, dovrà essere completa, chiara e dettagliata in modo tale che risulti semplice risalire a tutti i movimenti del titolare del conto corrente.

Causale del bonifico per un regalo di matrimonio

Arriviamo dunque a chiederci qual è la dicitura corretta da inserire nella causale nel momento in cui si deve effettuare un bonifico per un regalo di matrimonio. E’ sempre più frequente, infatti, donare soldi agli sposi che serviranno, poi, per pagare il viaggio di nozze oppure l’arredamento della nuova casa. Il passaggio di denaro in contanti è consentito solamente al di sotto dei 999 euro mentre per cifre superiori è necessario utilizzare il bonifico.

In questo caso occorrerà inserire nella causale la dicitura “Regalo di matrimonio” oppure “Regalo per il matrimonio di…” con nome e cognome degli sposi. Un’alternativa valida potrebbe essere “Regalia per matrimonio” oppure più semplicemente “Regalia”.