Il patron russo ha deciso di vendere il club londinese. Lo rivela lo stesso Abramovich in una nota: “I soldi andranno alla popolazione ucraina”.

Dopo giorni di voci di corridoio e di conferenze stampa sfiancanti per Thomas Tuchel, il futuro del Chelsea è svelato dal numero uno. E, dopo quasi vent’anni, sta per chiudersi un’era.

Roman Abramovich, patron dei Blues dall’ormai lontano 2003, ha deciso di vendere il club. Una decisione che chiuderà l’epoca più luminosa della compagine londinese e che arriva proprio nei giorni più difficili per l’Europa. Il magnate russo, in un comunicato diffuso dal club, ha spiegato di voler “affrontare le speculazioni sui media negli ultimi giorni” relative alla proprietà del Chelsea FC, chiarendo che nelle sue intenzioni c’è il sostegno alla popolazione ucraina, logorata dall’invasione militare della Russia. Lo stesso Abramovich, come altri oligarchi russi, era finito nella bufera a seguito della mossa di Mosca nei confronti di Kiev.

Nella nota del club, Abramovich ha spiegato che la vendita del club seguirà il suo corso naturale, senza richieste di prestiti da rimborsare. “Per me non si tratta mai di affari né di soldi, ma di pura passione”. Inoltre, il patron russo ha fatto sapere di aver incaricato un team di creare una fondazione di beneficenza, nella quale verranno convogliati i proventi della vendita. Soldi che, ha dichiarato, saranno devoluti alle vittime della guerra in Ucraina. I fondi verranno impiegati per la fornitura di beni essenziali e per soddisfare i bisogni urgenti e immediati delle vittime. Inoltre, parte del denaro sarà destinato a sostenere “il lavoro di recupero a lungo termine”.