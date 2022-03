Importanti cambiamenti in vista per quanto riguarda i prelievi con bancomat. Entriamo quindi ne dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il mondo dei soldi è in continuo cambiamento e a breve potremmo ritrovarci a dover fare i conti con delle novità per quanto riguarda le commissioni sui prelievi con bancomat.

Alimentazione, bollette, istruzione dei figli, tempo libero e chi più ne ha più ne metta. Sono innumerevoli le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare del denaro al fine di acquistare i vari beni e servizi di nostro gradimento. Allo stesso molti sono anche gli strumenti di pagamento a nostra disposizione, quali carte di credito o bancomat.

Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo interesserà sapere che sono previsti importanti cambiamenti per quanto concerne le commissioni sui prelievi presso gli sportelli ATM. Ma cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bancomat, occhio ai prelievi, importanti cambiamenti in vista: tutto quello che c’è da sapere

Mentre si fa sempre più largo l’ipotesi di dover dire a breve addio all’utilizzo del contante e ai prelievi da conto corrente, interesserà sapere che sono previsti importanti cambiamenti per quanto concerne le commissioni sui prelievi da bancomat. Questo in quanto, in seguito all’utilizzo sempre più crescente dei vari strumenti di pagamento elettronici e al numero sempre più ridotto di filiali e ATM, gli istituti di credito si ritrovano a registrare delle difficoltà dal punto di vista finanziario.

Ebbene, proprio in tale contesto si fa sempre più largo l’ipotesi che si assista ad un aumento delle commissioni sui prelievi. Ormai da anni, come noto, viene applicata la cosiddetta commissione interbancaria nel caso in cui il prelievo venga effettuato presso lo sportello ATM di una banca diversa dalla propria.

Ebbene, in base alle ultime notizie in merito, interesserà sapere che Bancomat SpA ha ufficialmente chiesto l’eliminazione della commissione interbancaria. In alternativa, quindi, propone alle singole banche di decidere l’importo della commissione da applicare sui prelievi allo sportello ATM.

Bancomat, occhio alle commissioni sui prelievi: cosa c’è da aspettarsi

In parole povere se la proposta di Bancomat SpA dovesse essere confermata, l’istituto di credito proprietario dello sportello automatico presso cui viene effettuata l’operazione potrebbe decidere l’importo della commissione da pagare.

Una situazione che finirebbe per aumentare l’importo delle commissioni, andando ad incidere negativamente e in particolar modo sulle tasche di coloro che, al momento, prelevano presso lo sportello bancomat della propria banca in quanto non si non paga alcuna commissione. Ebbene, a breve potrebbero ritrovarsi a pagare 1,50 euro.

Una commissione che non passa inosservata, soprattutto considerando che, come già detto, si tratta, ad oggi, di un’operazione gratuita. Al momento, comunque, è bene sottolineare, ancora nulla è stato confermato ufficialmente in tal senso. Non resta quindi che attendere e vedere se verranno o meno applicati degli aumenti alle commissioni sui prelievi da bancomat.