Amazon Vine è il programma Amazon che consente di testare gratuitamente da casa tantissimi prodotti. Scopriamo come parteciparvi.

Occasione imperdibile per i migliori recensori di Amazon. Potranno ricevere gratis tanti articoli da testare e recensire. Vediamo come funziona il programma.

Un sogno sta per diventare realtà. Testare prodotti tecnologici, articoli per la casa e molto altro del tutto gratuitamente e comodamente da casa. Questo è quanto proposto dal programma Amazon Vine ideato dal noto sito e-commerce. Serietà e competenze sono richieste per parteciparvi insieme alla capacità di esprimere chiaramente e nei dettagli la valutazione di quanto testato. Vediamo come funziona questa interessante proposta e come iscriversi al programma.

Amazon Vine, come funziona il programma Amazon

Il programma Amazon Vine si rivolge ai migliori recensori del sito e-commerce, a quelli più affidabili e che esprimono opinioni oneste e oggettive. I partecipanti riceveranno prodotti da testare non ancora commercializzati. Saranno i primi, dunque, a conoscerli per poi scrivere una recensione che aiuti gli altri clienti ad effettuare un acquisto con maggiore consapevolezza.

Un’iscrizione al programma in prima persona non è, purtroppo, possibile. Sarà Amazon Vine a selezionare i recensioni più esperti e ad invitarli a partecipare all’interessante progetto. La selezione terrà conto di alcune variabili fondamentali. Giocheranno a favore le vecchie recensioni effettuate sul portale ma anche le nuove potrebbero precludere o garantire una seconda partecipazione al programma. Ciò che conta è l’utilità della recensione e la pertinenza.

Altri dettagli sulla proposta

E’ bene sapere che i Vine – ossia i recensori – non riceveranno alcun compenso se non la soddisfazione di testare per primi nuovi prodotti mai commercializzati. Il compito dovrà comunque essere portato a termine con obiettività e senza lasciarsi influenzare dal venditore. La recensione non dovrà essere, infatti, necessariamente positiva ma dovrà esprimere il reale pensiero del recensore.

La partecipazione al programma, poi, richiede un altro “obbligo” da soddisfare. I prodotti ricevuto dovranno essere testati entro trenta giorni dal momento della ricezione. Superando tale periodo temporale si perderà il diritto ad essere Vine e si uscirà dal programma. Un’alta valutazione, poi, è l’ultima condizione necessaria per continuare a recensire gratuitamente prodotti inviati da Amazon.