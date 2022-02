Lettera dall’avvocato, è possibile ignorarla, buttarla oppure replicare? Scopriamo cosa afferma la Giurisprudenza in merito.

Le possibile azioni da mettere in atto quando si riceve una lettera da un avvocato sono diverse. Ascoltiamo le direttive della Legge.

L’arrivo di una lettera da parte di un avvocato non deve necessariamente preoccupare ma sicuramente non conterrà notizie di cui gioire. La Legge stabilisce, infatti, che una lettera del professionista in questione dovrà contenere una diffida, una richiesta della controparte di mantenere oppure di modificare alcuni atteggiamenti, una domanda di pagamento oppure la restituzione di un oggetto o di somme di denaro. Insomma, il contenuto di una missiva può variare ma sarà certamente privo di minacce, insulti o giudizi della controparte. Come reagire davanti alla lettera?

Lettera dall’avvocato, le possibile reazioni

La prima informazione da conoscere quando si riceve una lettera dall’avvocato è che la Legge non obbliga il destinatario a rispondere. Una risposta è sicuramente l’atteggiamento più opportuno da tenere ma non sempre si desidera metterlo in atto. Il rifiuto è lecito ma occorre sapere che ignorare la missiva non significa che le accuse cadranno nel dimenticatoio e che non ci saranno conseguenze. Si potrà anche non rispondere ma, per esempio, alla richiesta di pagamento dovrà seguire il versamento di quanto dovuto per non rischiare sanzioni più gravi. Ogni diffida, dunque, dovrà essere accolta e ogni richiesta soddisfatta per evitare ripercussioni – l’avvio della fase di giudizio – pur non rispondendo alla lettera.

Come rispondere alla missiva

Optando per la decisione più giusta, è consigliabile per il destinatario affidare la risposta ad un altro avvocato. Non è obbligatorio ma opportuno dato che il professionista conosce la materia e sa come gestire determinate situazioni. La risposta apre le porte alla negoziazione e nella maggior parte dei casi consentirà di giungere ad un accordo tra le parti in modo tale da non arrivare ad una causa legale. Pur arrivando alla fase di giudizio, poi, aver risposto alla lettera permetterà al giudice di valutare la volontà di collaborazione della persona accusata e ciò potrebbe influire positivamente sul giudizio finale.