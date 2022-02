Occhio alle commissioni quando effettuate i prelievi presso gli sportelli bancomat, in quanto la batosta è dietro l’angolo. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Importanti novità per quanto concerne ii prelievo di denaro contante presso gli sportelli ATM con le commissioni che potrebbero registrare aumenti particolarmente pesanti.

Spesso sembra quasi che non ce ne accorgiamo, eppure tutti quanti, pur di acquistare beni o servizi di vario genere ci ritroviamo necessariamente a dover mettere mano al portafoglio. Diverse, in effetti, sono le spese da dover sostenere, così come gli strumenti di pagamento a nostra disposizione.

A partire dal denaro contante, passando per il bancomat, fino ad arrivare alle carte di credito, d’altronde, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Ebbene, soffermandoci sui prelievi di denaro presso gli sportelli bancomat vi invitiamo a prestare attenzione alle commissioni, in quanto la batosta è dietro l’angolo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bancomat, occhio alle commissioni: tutto quello che c’è da sapere

Diverse le misure attuate nel corso degli ultimi anni al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. Un processo che sembra destinato a non arrestarsi, tanto da non escludere la possibilità di dover dire a breve addio all’utilizzo del contante e ai prelievi da conto corrente.

Ebbene, proprio soffermandosi sui prelievi di denaro contante dagli sportelli bancomat vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Viste le ultime novità in merito, infatti, non si esclude un aumento delle commissioni.

In particolare se al momento chi fa un prelievo da uno sportello bancomat della propria banca non paga alcuna commissione, a breve potrebbe ritrovarsi a pagare 1,50 euro. Una commissione che non può passare di certo inosservata, soprattutto considerando che al momento tale operazione è gratuita.

Diverso, invece, è il caso di chi preleva presso lo sportello di una banca diversa dalla propria. In questo caso, infatti, si è soggetti al pagamento di una commissione interbancaria, pari in genere a due euro. Ebbene, con le novità in materia, si ritroverebbe a pagare 50 centesimi in meno, con una commissione pari a 1,50 euro.

Ma come è possibile? Ebbene, la commissione interbancaria potrebbe essere eliminata comportando altri aumenti. Ogni istituto di credito, in pratica, potrà liberamente decidere quale commissione applicare per i prelievi bancomat.

L’entità della commissione da pagare, pertanto, potrebbe risultare più alta del previsto. Ne consegue, quindi, che chi è solito prelevare presso gli sportelli della propria banca al fine di evitare di pagare le commissioni di prelievo potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con una spiacevole sorpresa.