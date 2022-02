La pratica di acquisto di una casa o di un qualsiasi immobile non è esente dai controlli fiscali. Anzi, quelli principali scattano proprio in questi casi.

L’acquisto di una casa non è operazione immune dalle verifiche del Fisco. Anzi, è proprio quando si attiva la compravendita di un immobile che i controlli si fanno più minuziosi.

In particolare, l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate si desta nel momento in cui il valore del bene immobile non è ritenuto congruo. Ossia, quando il prezzo dichiarato viene considerato più basso rispetto a quanto ritenuto. In questi casi, il Fisco non solo può intervenire ma addirittura correggere il tiro. Del resto, non è un mistero che l’acquisto di una casa sia particolarmente monitorato dal sistema fiscale. Un po’ perché si tratta della spesa maggiore sostenibile da un contribuente, e un po’ per la possibilità che una transazione di importi così elevati possa avvenire in modo irregolare.

E’ un’eventualità improbabile, dal momento che le pratiche passano sotto mano delle banche che erogano il prestito e dei notai che certificano la regolarità del passaggio. Tuttavia, specie da quest’anno, il Fisco ha deciso di non lasciare nulla al caso. Il tutto si basa sul concetto di determinazione dell’effettiva fattibilità di una spesa così onerosa. Più semplicemente, se si tratta o meno di una transazione compatibile con le reali capacità economiche di chi acquista. Nel caso in cui i conti non tornino, potrebbe addensarsi il sospetto che il contribuente benefici di entrate parallele non dichiarate.

Comprare casa ad un figlio risparmiando su acquisto e intestazione

Cos’è che il Fisco controlla nell’acquisto di una casa

In sostanza, la compravendita di un immobile può finire tranquillamente attenzionata dal Fisco. Inoltre, come in ogni caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, sta a chi lo subisce attestare inequivocabilmente la regolarità della propria operazione. Un primo controllo scatta, come detto, nel caso in cui il prezzo della casa sia considerato troppo basso. In questa circostanza, la contestazione è di evasione per aver dichiarato un costo inferiore a quello realmente percepito. Inoltre, va tenuta d’occhio al tempistica: l’AdE può avviare la propria verifica anche a distanza di parecchio tempo, ossia dopo il pagamento delle imposte. Il 2022 sarà un anno topico in questo senso. Redditi, conti e immobili verranno passati al setaccio insieme a tutto ciò che contribuisce a formare il reddito.

Casa popolare: come acquistarla e quali sono i requisiti per ottenerla

Redditi e perdite che concorrono al reddito complessivo, saranno determinati in modo distinto in base alla categoria e secondo il risultato netto dei cespiti che vi rientrano. Qualora risultino conferimenti o apporti in società, verrà considerato corrispettivo conseguito il valore normale di beni e crediti conferiti. Nel caso in cui i titoli e le azioni siano oggetto di negoziazione in mercati italiani o esteri, il conferimento/apporto sarà proporzionale. Il valore normale è il prezzo o il corrispettivo che, in media, viene praticato per beni e servizi ritenuti similari. Il riferimento è ai listini o alle tariffe di chi li ha forniti.