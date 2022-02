Ci sono dei “trucchi” per avere risposta dall’Istituto previdenziale, anche quando l’INPS non risponde subito. Ecco quello che devi fare.

L’INPS è una realtà che eroga i più disparati servizi alla persona. Anche se non tutti forse lo sanno, L’ente Nazionale della Previdenza Sociale è uno dei più importanti non solo a livello italiano ma proprio a livello europeo. Eroga prestazioni sia di natura previdenziale che assistenziale: le pensioni di anzianità e/o di invalidità dei lavoratori, la pensione ai superstiti, le indennità di maternità, gli assegni a integrazione del nucleo familiare, la cassa integrazione e il TFR.

È chiaro, dunque, che il Call Center di una realtà così ampia sia perennemente occupato. Ma cosa fare, allora, se si ha bisogno di parlare con un operatore dell’INPS? Fino a qualche anno fa bastava recarsi ad uno degli uffici territoriali. Si prendeva il numerino. Certo, magari arrivavi alle 8 di mattina e terminavi alle 12.30, ma in qualche modo potevi affacciarti agli sportelli.

Oggi, a causa anche della pandemia, il contatto “fisico” con un operatore dell’INPS è diventato praticamente impossibile. E di conseguenza i contatti telefonici sono continuamente presi d’assalto. La “reputazione” di INPS, poi, in questo senso è davvero “disastrosa”. Le recensioni sul servizio di assistenza telefonica sono irripetibili. E a chi non è capitato, in fondo, di riuscire ad arrivare – dopo interminabili musichette – a parlare con qualcuno per poi veder improvvisamente cadere la linea? Insomma, un incubo.

I numeri dell’Assistenza Clienti INPS

C’è da dire però che l’Istituto di previdenza sta cercando in tutti i modi di “stare al passo” e di offrire servizi più efficienti. Ad esempio, ci sono ben 2 numeri a disposizione degli utenti. Uno è lo 06 164 164, dedicato a chi usa dispositivi mobile, Voip o Skype. Inoltre da fisso si può comporre l’803 164. Solitamente una voce registrata permette di selezionare il tipo di reparto più indicato a seconda delle esigenze. Un’Assistente virtuale può chiedere di esprimere a voce il quesito e rimandare all’operatore più idoneo.

Non mancano poi i numeri specifici diretti, come ad esempio quello per questioni inerenti al Reddito di Cittadinanza. Un utente può chiamare il numero 800 666 888, e ottenere così informazioni precise senza dover prima selezionare altre opzioni. Ma se nessuno risponde, cosa si può fare?

L’INPS non risponde, le alternative

Forse non tutti hanno confidenza con internet, ma è necessario specificare che l’Istituto di previdenza Nazionale mette a disposizione sia un portale web che le App dedicate agli utenti, che previa registrazione possono accedere ai più comuni servizi senza aspettare per ore l’arrivo di un operatore del call Center. Inoltre forse non tutti sanno che per esigenze più specifiche si può effettuare una “prenotazione telefonica”. Con uno dei due numeri elencati sopra, sia da fisso che da cellulare.

In pratica si prenota una chiamata. Viene assegnato un codice – che viene inviato tramite email – da confermare al momento del giorno e orario individuati per ricevere la chiamata. Il vantaggio di questa procedura risiede intanto nel fatto che una persona non si deve prendere “un girono di ferie” da trascorrere in attesa; ma soprattutto perché chi chiama è un operatore del territorio di appartenenza dell’utente. Questo significa che potrà dare risposte più esaustive inerenti alla necessità del richiedente.

Bisogna ricordare, infatti, che i numeri del Call Center sono un qualcosa di “generico”. Spesso ci si ritrova a parlare con un operatore “proveniente dalla zona UE”, e anche se gentilissimo può dare informazioni appunto generiche e non soddisfare completamente i bisogni della singola situazione.