Cosi come annunciato nel corso di tutto il 2021, questo sarà l’anno dell’assegno unico universale, una misura unica che comprenderà tutte quelle iniziative che riguardano la famiglia. Bonus, agevolazioni, detrazioni, quote speciali, tutto insomma in un unico importa in una precisa data del mese. Un unico pagamento insomma, qualcosa che potrebbe in parte mostrare tutta la sua praticità.

Una misura che cosi come annunciato in precedenza ha tenuto banco per tutto il 2021. La misura per eccellenza insomma, quella capace di far confluire in un unico importo tutte quelle misure per la famiglia che solitamente, quando disponibili, chiaramente. Si perchè in questo speciale raggruppamento ci finiscono sia i vecchi assegni familiari che sono fissi e lo sappiamo, ma potrebbero esserci anche bonus bebè, che sono temporanei. Un bel raggruppamento insomma, una bella somma mensile che di certo farà piacere a tutte le famiglie.

L’ultima circolare Inps, datata 18 febbraio 2022, ieri insomma, ha di fatto riportato la rivalutazione per l’anno 2022 dell’assegno per il nucleo familiare. Stesso discorso per gli assegni di maternità. Il primo della lista, il vecchio assegno familiare insomma, sarà di fatto abrogato dal prossimo marzo proprio in funzione dell’arrivo dell’assegno unico universale che farà ufficialmente il suo ingresso per cosi dire nella vita quotidiana degli italiani. La quota di assegno familiare, cosi come comunicato dal Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per le politiche della famiglia ha subito una variazione ISTAT per l’anno 2022, pari all’1,9%.

Assegno familiare, il 2022 segna la svolta: le ultime mensilità per le famiglie italiane

La circolare Inps inoltre, cosi come anticipato, che l’assegno per il nucleo familiare erogato dai vari Comuni è abrogato a decorrere dal primo giorno di marzo 2022. Riconosciuto quindi esclusivamente per le mensilità di gennaio e febbraio. Per quel che riguarda quindi i due mesi in questione il diritto all’assegno andrò alle famiglie con ISEE pari a 8.955,80 euro. La misura in questione dovrebbe portare in questo caso un beneficio mensile pari a 147,90 euro. Per quel che riguarda poi l’assegno unico universale avremo una copertura per cosi dire per le famiglie con figli dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni d’età.