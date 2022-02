Bonus Psicologo, è il momento di conoscere tutti i dettagli della misura. Scopriamo i requisiti richiesti, l’importo previsto e come procedere con l’inoltro della domanda.

Il Bonus Psicologo già presente nel Decreto Milleproroghe è stato finalmente approvato. La salute degli italiani non dovrà più aspettare, gli aiuti economici stanno arrivando.

La notte delle rivelazioni è infine giunta. Le Commissioni Parlamentari Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato il Bonus Psicologo che servirà per sostenere economicamente gli italiani che stanno affrontando problemi psichici e necessitano di sedute dallo psicologo. La pandemia ha lasciato ferite che in molti casi si stanno rilevando alquanto difficili da cicatrizzare. Urge l’intervento di specialisti e professionisti che sappiano guidare le persone – soprattutto i più giovani – fuori dal baratro in cui sono caduti. Il ritorno alla normalità è un viaggio che necessita di un compagno affidabile e preparato che sappia insegnare a recuperare i rapporti sociali, affettivi e fisici.

Covid e salute mentale: storia di una pandemia che ha rovinato le nostre vite

Bonus Psicologo, i dettagli della misura

Arriva, meglio tardi che mai, l’approvazione del Bonus Psicologo da parte delle commissioni parlamentari Affari Costituzionali e Bilancio. Ora la Legge dovrà passare al vaglio della Camera e del Senato ma si prevede un’ulteriore approvazione considerando che la misura è già presente nel Decreto Mille Proroghe.

Il Bonus Asilo Nido non sparirà: i dettagli della proroga INPS

Il Bonus si presenta come un sostegno economico rivolto alle persone che stanno soffrendo di depressione, ansia, stress, paure. Sarà stato istituito un fondo di 20 milioni di euro da suddividere in due parti. 10 milioni verranno destinati al potenziamento di strutture esistenti e all’assunzione di altro personale. I restanti 10 milioni, invece, serviranno per coprire le spese dei cittadini che hanno dovuto pagare sedute di psicoterapia e psicoanalisi per superare momenti psicologicamente difficili. L’importo del Bonus sarà di massimo 600 euro e dipenderà dall’ISEE del richiedente.

Come presentare la domanda di accesso alla misura

La notte ha portato suggerimenti su importo e requisiti di accesso al Bonus Psicologo. Massimo 600 euro erogabili in base all’ISEE e non spetterà a chi presenterà un ISEE superiore a 50 mila euro. In definitiva, considerando che il costo di una seduta si aggira intorno ai 50 euro, è come se il Governo rimborsasse 12 sedute di psicoanalisi o psicoterapia.

ISEE più basso per accedere ai bonus: come procedere legalmente

Le modalità di richiesta della misura, invece, non sono ancora state decise. Tutti i dettagli precisi dovranno essere riportati nel Decreto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge che sarà, presumibilmente, oggi, 18 febbraio 2022.