Quando si decide di investire su un gruppo di azioni o su una specifica azienda quotata in borsa, l’obiettivo principale è pagare un prezzo inferiore al valore dei profitti futuri delle società presenti nel gruppo di azioni.

Prevedere i profitti futuri di un’azienda è un’attività molto difficile e purtroppo non sempre è possibile realizzare una previsione completamente o parzialmente esatta. Il miglior metodo per realizzare delle previsioni realistiche è analizzare le azioni di una specifica azienda.

Quando si vuole investire in grandi aziende molto conosciute, come accade attualmente con Pfizer, è molto semplice analizzare le azioni Pfizer nel 2022 perché è possibile trovare tutte le principali informazioni e casi studio sui siti web di settore. Con questo articolo cercheremo di comprendere come analizzare le azioni di un’azienda.

Analizzare le azioni di un’azienda quotata in borsa: ecco come fare

Attraverso questa breve guida cercheremo di comprendere come analizzare le azioni di un’azienda quotata in borsa, prima di investire nel mercato azionario e di prendere decisioni che potrebbero risultare sbagliate e fallimentari.

Lo scopo dell’analisi delle azioni è quello di trovare delle aziende solide nel lungo periodo, in cui è possibile investire e ottenere una maggiore sicurezza. Non esiste un metodo corretto per l’analisi azionaria, tuttavia, è possibile applicare delle tecniche testate nel corso degli anni nel settore azionario, che sono in grado di fornire i rendimenti di un’azienda e le informazioni utili durante la scelta di un investimento.

Le analisi delle azioni permettono ad un investitore di trovare delle opportunità di investimento migliori e più efficienti in termini economici. Tra le principali tecniche di analisi troviamo l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica.

Analisi fondamentale

L’analisi fondamentale è una tecnica basata sul presupposto che i prezzi delle azioni non riflettono il reale valore del business di riferimento. Questa tecnica utilizza delle metriche di valutazione e delle informazioni aziendali mirate a determinare se un’azione può avere un prezzo interessante o meno.

L’analisi dei fondamentali è consigliata agli investitori che ricercano investimenti con eccellenti rendimenti anche e soprattutto nel lungo termine.

Analisi tecnica delle azioni

L’analisi tecnica presuppone che il prezzo di un’azione rifletta completamente o parzialmente le informazioni disponibili su una determinata azienda e che il valore dell’azione si muove secondo le tendenze del mercato azionario.

Analizzando la storia dei prezzi di uno specifico titolo, secondo gli analisti tecnici, è possibile prevedere il suo comportamento futuro anche nel corso di svariati mesi. Per questo motivo, questa tecnica è spesso utilizzata dai trader per un investimento a breve termine, che necessitano di profitti rapidi e che sono in grado di correre un grande rischio di perdita.

Le principali metriche dell’analisi azionaria

Le metriche più comuni, semplici da comprendere e anche le più importanti da utilizzare durante un’analisi azionaria, sono: