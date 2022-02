Quali sono le città dove si mangia meglio? Se c’è un settore che riesce sempre a risorgere dalle proprie ceneri è quello della ristorazione.

Perché diciamocelo, cosa c’è di meglio che riunirsi in famiglia o tra amici e andare a fare una bella mangiata? Nonostante le restrizioni, i lasciapassare discriminatori e le stangate al portafogli che i cittadini stanno subendo da due anni a questa parte, la voglia di godere dei piaceri della vita c’è. E c’è tanta voglia anche da parte dei ristoratori di offrire il massimo della loro creatività. Andiamo a scoprire, dunque, chi si è aggiudicato il premio “città migliore dove mangiare”.

La classifica è stata redatta niente di meno che da Trip Advisor, la piattaforma preferita dai viaggiatori. Prima di partire, milioni di utenti al mondo fanno almeno una capatina nel sito, scelgono luoghi, locali, hotel e strutture e cercano le recensioni. Perché non c’è niente di meglio che l’esperienza di un cliente per capire se vale la pena visitare quel posto oppure no.

La classifica di Trip Advisor, appunto, è nata proprio dalle opinioni dei turisti e visitatori, che hanno decretato quali sono le città dove si mangia meglio in Italia e nel mondo. Chissà se ognuno di noi metterebbe la propria in cima alla lista. Molto probabilmente sì. Ma i risultati sono davvero sorprendenti, e nemmeno tanto scontati. Vediamo allora se tra le 10 città più golose individuate dalla piattaforma c’è anche quella dove viviamo.

Dove si mangia meglio nel mondo? Le 10 città migliori secondo i viaggiatori

All’ultimo posto in classifica troviamo Singapore. E i fiorentini stanno sicuramente rosicando, perché la “Città Gigliata” compare subito dopo il paese asiatico. La Bistecca forse ha perso un po’ di popolarità. I piatti che hanno permesso invece a Singapore di rientrare tra i luoghi dove si mangia meglio al mondo sono certamente i Noodles conditi con sughetti saporiti e piccanti, ma a sorpresa anche piatti a base di pesce e verdure come il Goreng Soton hanno contribuito.

Bangkok si trova al nono posto. Per quanto si possa essere amanti della cucina Mediterranea, non si può ignorare la cultura culinaria asiatica, così ricca di frutta, carne, pesce e spezie, ingredienti che vengono elaborati con tale fantasia e mix di sapori che è impossibile non imparare ad amare all’istante. Per citarne uno, menzioniamo il Pad Thai, che è il piatto nazionale per eccellenza. Un tripudio di noodles, gamberetti, anacardi, pasta di tamarindo e mille altri ingredienti in un unico piatto che va assolutamente provato almeno una volta nella vita.

L’ottavo posto è preso dalla città di New York. Ciò che segue probabilmente “offenderà” qualsiasi italiano che sta leggendo, ma la realtà è questa: a New York si mangia la migliore pizza di tutti gli Stati Uniti. Possiamo consolarci, ricordando che è merito nostro se anche in America possono godere di un dei piatti più buoni del mondo.

Il settimo posto è preso da Sao Paulo, Brasile. Capitale brasiliana anche a livello gastronomico, fa dei “piatti poveri” una ricchezza immensa. Un po’ come da noi in Italia. Il più famoso tra i tanti è certamente Virado a Paulista, un mix di riso, fagioli, cipolle, carne di maiale, uova, verdure fritte e spezie che fa gioire qualsiasi stomaco. Viene l’acquolina solo a immaginarlo.

In posizione numero sei ci avviciniamo un po’ di più al nostro Paese, e troviamo Madrid. Per sintetizzare un elenco di bontà culinarie che sarebbe quasi infinito, citiamo alcuni dei piatti più famosi. Oltre alla stranota Paella troviamo il Polpo alla Galiziana, i Maialini di latte e gli Agnelli al Forno e la Fabada, una specialità a base di fabes (fagioli bianchi asturiani), chorizo, ma anche lardo, pancetta e salsicce.

Entriamo nel vivo: le 5 città più apprezzate

La Spagna apre anche la Top Five, con la città di Barcellona. E come dare torto alle opinioni dei viaggiatori? In questa splendida città si può mangiare praticamente di tutto e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le Tapas, il famoso Baccalà alla Catalana, la Paella e la Butifarra, che altri non è che un’equivalenza della nostra salsiccia e fagioli.

Al quarto posto si trova Dubai. Un salto culinario lontanissimo. Quanti possono dire di aver fatto “una capatina veloce” nella capitale degli Emirati Arabi? Per chi non avesse ancora avuto modo di raggiungerne la cucina tipica, citiamo le Falafel e il Shawarma, da noi meglio conosciuto come Kebab. Non mancano squisitezze dolci, come il Camellcino, in pratica un cappuccino fatto con latte di Cammello.

La Medaglia di Bronzo se la aggiudica Parigi. Sicuramente per i Croissant, perché come li fanno in Francia effettivamente non ce n’è. Ma ricordiamo anche le Escargot, la Coq Au Vin e la deliziosa Soupe a l’oignon, ovvero la zuppa di cipolle.

Londra si aggiudica il secondo posto. Nella vivace ed eclettica città non solo si possono gustare ottime birre, ma anche i famosissimi Fish And Chips, le Pie realizzate con qualsiasi ingrediente dolce e salato, e i bangers and mash, un piatto semplice a base di purè e salsicce.

Ed eccoci arrivati al primo posto. La medaglia d’Oro spetta a Roma. Ecco che la Capitale d’Italia sembra sia considerata anche la Capitale del Buon Cibo. Cosa hanno apprezzato i viaggiatori? Sicuramente la Carbonara, ma c’è chi va pazzo per la focaccia ripiena alla mortadella: un classico per noi quasi “scontato” ma che evidentemente nei palati dei turisti suscita grande soddisfazione.