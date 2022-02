Il Superenalotto ci ha abituati negli anni a scoprire storie e dinamiche assolutamente entusiasmanti, è vero.

Le ultime evoluzioni del gioco ci dicono davvero tanto anche rispetto ai tempi che cambiano alle condizioni alle modalità vere e proprie di gioco che possono in un certo tempo chiedere di essere messe in discussione. I tempi insomma incidono, scelgono, quasi impongono certe modifiche.

Anche il Superenalotto insomma potrebbe rientrare in quella logica che chiede in fin dei conti un balzo in avanti in quanto a modernità, relativa efficienza e quant’altro. Il condizionale in realtà è alquanto inutile perchè quel balzo in avanti in effetti è già avvenuto. La possibilità di intendere la giocata in tutt’altro modo, evitare le eventuali code, evitare di correre il rischio di non poter giocare perchè magari nel frattempo è scattata l’ora di chiusura delle giocate è insomma l’obbligo. Come superare tutti gli impedimenti, se cosi possono essere chiamati di cui sopra? Semplice, con una nuova modalità di gioco.

L’app di Superenalotto è in un certo senso, ma anche qualcosina in più, la risposta alle richieste che i tempi quasi impongono. Scaricabile rapidamente su tutti gli smartphone, con sistemi Ios o Android, l’app offre l’opportunità di effettuare rapidamente le nostre scommesse sui numeri. La nostra sestina vincente, potenzialmente tale insomma, da produrre in poche mosse semplicemente dalla piattaforma dedicata, stando comodamente seduti in divano. La giocata dalle modalità e dagli importi preferiti. Semplice e veloce insomma con le stesse ambizioni di successo.

Superenalotto, vincere con l’app è possibile: a Napoli più di mezzo milione di euro da casa

A Napoli un fortunato giocatore è stato premiato da una giocata tramite app davvero sensazionale. 613.155,97 euro con un “5+1” davvero incredibile. Il concorso in questione è quello del SuperEnalotto n. 9 del 20 gennaio 2022 con la seguente combinazione: 32,33,37,53,77,79, J 76, SS 61. Un importo di tutto prestigio insomma, una cifra di quelle che la vita la cambiano eccome. Vincere in questo modo certo è ancora più divertente. Considerare ogni cosa, ogni aspetto, ogni statistica comodamente da casa propria, il massimo no?

I rischi, se cosi possono essere definiti certo rispondono ad una certa logica. La condizione offerta dall’utilizzo dell’app è completamente diversa e di certo offre dei benefici che in caso contrario è difficile riscontrare. Partecipare alle vincite immediate WinBox e Seconda Chance, giocate che prevedono fino a 10 combinazioni per volta, secondo le modalità previste dallo stesso concorso. L’app, insomma offre una visione che altrimenti non sarebbe possibile immaginare. Una nuova condizione per un gioco che si proietta nel futuro. Senza alcun dubbio.

Le vincite, certo quelle restano invariate, cosi come è chiaramente invariata la necessità assolutamente decisiva di una buona dose di fortuna. Alla fine a scegliere, senza alcun dubbio è lei. Vincere al Superenalotto in alcuni casi diventa vera e propria magia. Il fatto di andare ad indovinare quei numeri, in quella precisa quota, in quel determinato momento è qualcosa che rasenta l’irreale. Come può esserci ragione, calcolo, studio in tutto questo? Impossibile.

Oggi, la crisi, gli stenti, la drammaticità di certe situazioni con molta probabilità hanno provveduto ad aumentare la stessa mole delle giocate. Gli italiani in qualche modo hanno bisogno di speranza ed a questa si legano per provare per l’appunto a sperare in qualcos’altro. I numeri, il gioco, la possibilità di vincere cifre esorbitanti, cifre mai considerate finora e che nemmeno si conoscono bene. Vincere, certo, deve essere qualcosa di unico, sensazionale, almeno da quello che si racconta, dalle testimonianze dei vincitori veri e propri. L’app di Superenalotto traccia una nuova via. Che sia quella giusta? Di certo può rappresentare un’alternativa, più che valida. Vincere, su tutto e tutti, quella si è tutt’altra cosa.