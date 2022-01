Con il contratto part-time azienda e lavoratore possono concordare un numero di ore di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno, ecco cos’è e come funziona. Scopriamolo insieme.

Il contratto part-time o a tempo parziale è una forma di rapporto di lavoro, prevista nel diritto del lavoro italiano, caratterizzata da un orario lavorativo ridotto rispetto a quello normale a tempo pieno.

La normativa italiana fissa in 40 ore l’orario settimanale a tempo pieno per i lavoratori dipendenti. I contratti collettivi possono intervenire fissando un limite inferiore (ad esempio le 38 ore settimanali previste dal CCNL Cooperative Sociali).

In deroga al tempo pieno, azienda e dipendente possono stipulare un contratto che preveda lo svolgimento dell’attività lavorativa per un orario ridotto (cosiddetto part time) rispetto al tempo pieno fissato dalla legge o eventualmente dal contratto collettivo applicato.

Questo contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato. In alternativa, è possibile trasformare l’originario rapporto a tempo pieno in tempo parziale e viceversa.

Le novità della legislazione vigente

Il contratto di lavoro part time o a tempo parziale, detto anche “a tempo ridotto”, con la riforma del lavoro del Governo Monti potrebbe subire una serie di modifiche e novità sul versante dei diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa. Qui potete leggere le principali caratteristiche, orari di lavoro, diritti e doveri del lavoratori, le modalità di interruzione del lavoratore.

Chi può accedere al contratto part time

Al contrario di quanto visto per alcune tipologie di contratto come per esempio quello di apprendistato che si può applicare solo ad alcuni settori di attività e alcune situazioni soggettive del lavoratore, il contratto di lavoro part time non subisce queste limitazioni e può essere esteso a tutti i settori e le tipologie di lavoro e può essere proposto sia ai lavoratori senza lavoro o disoccupati, sia a quelli con un altro lavoro o che sono in sostituzione maternità, sia i lavoratori che si trovano in mobilità.

Diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro

Per quello che concerne gli obblighi a carico delle parti v’è da dire che il contratto di lavoro part time presenta le medesime caratteristiche del contratto di lavoro a tempo indeterminato (ovviamente non per quello che concerne gli elementi fondamentali che differenziano i due contratti in termini di assunzione e licenziamento) in quanto al pari dello stesso è un contratto di lavoro subordinato con gli stessi diritti e doveri: quello che cambia è solamente la definizione degli orari di lavoro giornalieri e del numero di ore settimanali oltreché comunicare eventuali variazioni.

Per quello che concerne le caratteristiche del contratti a tempo parziale valgono le stesse previsioni del contratti di lavoro a tempo indeterminato per quelle che concerne le ferie godute, il pagamento degli straordinari, la retribuzione salariale mensile, la presenza di una busta paga nonchè anche del periodo di prova previsto per gli altri colleghi a tempo indeterminato.

Ma anche sul versante dei contributi previdenziali INPS o INAIL varranno le stesse regole previste per la contribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato

Per quello che concerne i diritti del lavoratore a tempo parziale o part time sono fatti salvi i diritti per quello che concerne per esempio la conservazione del posto del lavoro in caso infortunio o malattia e lo stesso si applicherà nella determinazione delle componenti economiche a questi corrispondenti in ragione della quantità di ore spese per il lavoro rispetto ad un collega a tempo indeterminato.

Il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda il trattamento economico e normativo:

ha diritto allo stesso trattamento economico e la stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno proporzionale alle ore lavorate naturalmente

e la stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno proporzionale alle ore lavorate naturalmente ha diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno sotto tutti gli aspetti a meno di indennità o altri trattamento economici che, se dipendenti dalle ore lavorate, saranno decurtati proporzionalmente.

sotto tutti gli aspetti a meno di indennità o altri trattamento economici che, se dipendenti dalle ore lavorate, saranno decurtati proporzionalmente. Per i lavoratori con part time verticale , l’indennità spetta solo per i giorni per i quali contrattualmente era prevista la prestazione lavorativa;

, l’indennità spetta solo per i giorni per i quali contrattualmente era prevista la prestazione lavorativa; per l’assegno per il nucleo familiare bisogna fare riferimento alle ore lavorate nella settimana: se pari o superiore a 24 ore si ha diritto all’assegno nella misura intera;

bisogna fare riferimento alle ore lavorate nella settimana: se pari o superiore a 24 ore si ha diritto all’assegno nella misura intera; se inferiore alle 24 ore a tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate.

Tipologie di part-time: orizzontale, verticale e misto

A seconda della distribuzione oraria, esistono tre tipologie di tempo parziale:

Orizzontale: il part-time orizzontale si ha quando la riduzione di orario è giornaliera ed è prevista in relazione al normale orario giornaliero di lavoro. Ad esempio il dipendente che lavora tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 quando il tempo pieno è invece di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17;

si ha quando la riduzione di orario è giornaliera ed è prevista in relazione al normale orario giornaliero di lavoro. Ad esempio il dipendente che lavora tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 quando il tempo pieno è invece di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17; Part-time verticale : quando l’attività è svolta a tempo pieno, ma limitatamente ad alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Esempio è il dipendente che lavora 8 ore al giorno come un tempo pieno ma per 2 giorni a settimana anziché 5;

: quando l’attività è svolta a tempo pieno, ma limitatamente ad alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Esempio è il dipendente che lavora 8 ore al giorno come un tempo pieno ma per 2 giorni a settimana anziché 5; Il part-time misto infine è caratterizzato da una combinazione delle due tipologie precedenti (dipendente che da gennaio a giugno lavora tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 in regime di part-time orizzontale, mentre da luglio a dicembre è impegnato per 8 ore al giorno ma limitatamente al mercoledì e al giovedì quindi in regime di part-time verticale).

Dopo aver spiegato cos’è, vediamo nello specifico come funziona il contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto di lavoro, cosa sono le clausole elastiche e flessibili e come funziona il lavoro supplementare e straordinario.

Contratto di lavoro part-time: l’assunzione

La disciplina del contratto a tempo parziale è contenuta nel Dlgs. n. 81/2015. Questo stabilisce, all’articolo 4, che il dipendente anche a tempo determinato, può essere assunto con orario di lavoro ridotto. In questo caso, il contratto dev’essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. Questo significa che in mancanza di un documento scritto il lavoratore può chiedere al giudice la trasformazione del rapporto a tempo pieno.

Il contratto dovrà contenere, oltre a quanto previsto per i rapporti full-time, l’indicazione di:

Durata della prestazione lavorativa;

Collocazione temporale dell’orario.

Con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Modello Unilav

L’assunzione del dipendente dovrà essere comunicata al Centro per l’Impiego con modello Unilav entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto, indicando tra le altre il numero di ore settimanali di lavoro e il tipo di orario, se full-time o part-time.

In caso di successive variazioni di orario, il datore dovrà consegnare al dipendente apposita lettera scritta avente ad oggetto “variazione orario di lavoro” che dovrà essere da quest’ultimo firmata per ricevuta e accettazione. In questi casi non è richiesta la comunicazione al Centro per l’Impiego.

Trasformazione del rapporto di lavoro

Nel corso del rapporto le parti possono accordarsi per trasformare l’orario di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa. L’accordo deve risultare da apposito atto scritto. La trasformazione dev’essere comunicata al Centro per l’Impiego con modello Unilav entro 5 giorni.

Trasformazione da tempo pieno a part-time

La trasformazione da tempo pieno a part-time deve avvenire con apposito atto scritto firmato dal dipendente per ricevuta e accettazione.

In caso di assunzioni a tempo parziale il datore deve informare il personale già dipendente a tempo pieno, occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, e prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione.

In ogni caso, ha priorità nella trasformazione da tempo pieno a part-time il lavoratore o la lavoratrice:

Con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti;

Che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua perché incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;

Con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.

Casi particolari

Hanno invece diritto alla trasformazione:

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti con ridotta capacità lavorativa. A richiesta del soggetto il rapporto potrà essere trasformato nuovamente a tempo pieno quando lo stato di salute lo renderà possibile.

I lavoratori in luogo del congedo parentale o nei limiti del congedo parentale ancora spettante, a condizione che la riduzione non sia superiore al 50% dell’orario a tempo pieno.

Lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia possono, d’accordo con il datore, ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un periodo pari a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Trasformazione da part-time a tempo pieno

La trasformazione da part-time a tempo pieno deve avvenire con apposito atto scritto firmato dal dipendente per ricevuta e accettazione.

Chi ha in passato trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a part-time ha diritto di precedenza per tornare full-time, a fronte di nuove assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria legale.

Le clausole elastiche e flessibili

Se il CCNL lo prevede, azienda e dipendente possono accordarsi per l’applicazione delle cosiddette clausole elastiche e flessibili. Queste garantiscono una maggiore flessibilità perché consentono di:

Distribuire diversamente la prestazione lavorativa nell’arco della giornata, settimana, mese o anno;

Estendere la durata della prestazione lavorativa fino al limite dell’orario a tempo pieno.

Le clausole devono essere pattuite per iscritto con il consenso del lavoratore e possono trovare dimora nel contratto di assunzione o in successive lettere tra le parti. L’eventuale diniego del dipendente non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Part-time, lavoro supplementare

Quando in regime di part-time il soggetto svolge l’attività lavorativa oltre l’orario concordato a livello individuale, ma entro il limite del tempo pieno previsto dal CCNL, si parla di “lavoro supplementare”. I CCNL si preoccupano di disciplinare:

Limite massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili e le conseguenze legate al suo superamento;

Le causali in relazione alle quali si può richiedere il lavoro supplementare;

Le maggiorazioni previste per le ore di lavoro supplementare.

Riprendendo l’esempio precedente se il dipendente (con orario 14-17) lavora dalle 14 alle 18:

Le 3 ore dalle 14 alle 17 saranno da considerarsi lavoro ordinario;

L’ora dalle 17 alle 18 è lavoro supplementare da retribuirsi con la maggiorazione prevista dal CCNL.

Part-time, straordinario

Il dipendente a tempo parziale può altresì svolgere prestazioni di lavoro straordinario con l’applicazione anche in questo caso dei limiti e delle maggiorazioni previste dal CCNL. E’ lavoro straordinario quello svolto oltre il limite dell’orario settimanale a tempo pieno.

Quanto si guadagna con 20 ore settimanali di part time?

Se nel full time di 40 ore è prevista una retribuzione minima di 1.300 euro lorde mensili, nel part time da 20 la retribuzione minima è di 650 euro mensili. La retribuzione oraria minima quindi, è la stessa prevista per un lavoratore full time, che va moltiplicata per le ore lavorative previste dal contratto.

Come si calcola lo stipendio part time?

lavoro part time di 20 ore a settimana; 14 mensilità. Il calcolo dello stipendio netto sarà il seguente:

Reddito imponibile = 10.000 – 900 = 9.100;

IRPEF lorda = 9.100*23% = 2.093;

Imposta lorda = 2.093 + 123 + 80 = 2.296.

Stipendio netto mensile part-time = (10.000 – 2.296- 1789.8) /14 +100 = 650 euro circa. Barista, non solo caffè: una professione con tanta creatività e ottime possibilità di guadagno Quanto prende un part time 18 ore?

Nel caso di un lavoratore con 18 ore settimanali lavorate su 40 ( part-time al 45% del totale) spetta la paga giornaliera secondo le tabelle retributive in vigore , pari al 45% di 1.618,75 diviso 26: 28,02 euro al giorno che diventano 728,44 euro mensili.