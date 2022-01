Dimagrire e al tempo stesso difendersi da problemi di glicemia e cardiocircolatori non è più un miraggio. La Scienza ci spiega come fare, guardando l’ora.

Dimagrire restando in forma. Sicuramente è uno “slogan” che negli anni molte aziende hanno utilizzato per convincere le persone a comprare quel prodotto o quel servizio. In effetti, perdere peso è solo il primo passo verso il raggiungimento del benessere psicofisico. Ed è noto che, con una dieta sbagliata, spesso si fanno danni anche importanti. Fortunatamente la Scienza accorre in nostro aiuto e ci dà un altro prezioso strumento a cui attingere.

Oltre all’aspetto fisico, chi desidera dimagrire lo fa anche per problemi di salute. Glicemia e pressione sanguigna alte, dolori osteoarticolari e aritmie cardiache sono solamente alcuni dei fattori per cui il medico consiglia vivamente di cominciare a perdere peso. E anche di adottare uno stile di vita più sano.

Non tutte le persone sono uguali, e la dieta va creata su misura. Alcuni studi scientifici hanno però trovato una soluzione che si adatta bene alla maggior parte delle persone. Le conclusioni di un esperimento condotto su un campione di donne in sovrappeso, riportate dalla rivista “British Journal of Nutrion“, ci raccontano di effetti ormonali. E di come, controllandoli nell’arco della giornata, si arrivi a dimagrire meglio. Al tempo stesso, i benefici di una certa abitudine alimentare andrebbero a migliorare le funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio.

Dimagrire controllando l’orario dei pasti

Prendendo come ispirazione i ritmi ormonali, che notoriamente cambiano nell’arco della giornata, gli scienziati hanno compreso come dieta, sonno e metabolismo siano correlati. In pratica, seguendo un principio ben definito, l’assunzione del cibo in diversi momenti della giornata consentirebbe anche di perdere peso “senza rinunce”.

Gli esperti hanno così individuato l’orario ideale per cenare da adottare in caso si voglia dimagrire: anticipare il pasto alle 19 sembra essere il momento perfetto. Non solo, adottare questa regola – insieme ad altre ovviamente – permetterebbe di ridurre notevolmente anche il grasso addominale. Che a sua volta, com’è risaputo, contribuisce all’affaticamento del cuore.

Nel documento riportato dalla rivista inglese, si evince tutto ciò in base ai risultati di un esperimento: a 82 donne in sovrappeso è stato chiesto di cenare tra le 19 e le 19.30 per almeno 12 settimane. Un altro gruppo invece ha spostato l’ora di cena tra le 22 e le 22.30. Ebbene, trascorso questo tempo, gli scienziati hanno notato che il primo gruppo di donne aveva perso peso e soprattutto aveva migliorato il profilo lipidico e glucidico, nonché la sensibilità insulinica.

Perdere peso con l’orologio sì, ma non solo

Naturalmente per dimagrire e restare in forma è necessario adottare tutta una serie di abitudini sane. Soprattutto a una certa età è bene limitare gli eccessi di alcol e fumo, è preferibile non fare le ore piccole, ed è fondamentale riuscire a eseguire qualche esercizio o un po’ di movimento. Anche una semplice passeggiata all’aria aperta farà bene al cuore, in tutti i sensi.