Una volta il lavoro del cassiere era considerato quasi totalmente ad appannaggio delle donne. Vero, ma solo in parte. Nei supermercati, nelle aziende, nei grandi magazzini, nei negozi, ora non ci sono solo volti femminili.

Cosa fa un cassiere oggiPer motivi “storici” si usa parlare al femminile: la cassiera! Poiché è un lavoro che è stato per decenni in gran parte femminile (mentre agli uomini erano demandate altre mansioni come il magazziniere o l’addetto al banco, etc..). Oggi pur essendo comunque il lavoro in cassa ancora a maggioranza femminile, non ha più un vantaggio così schiacciante e gli uomini cassieri sono sempre di più.

Quella del cassiere è una figura fondamentale, essendo l’unico addetto all’uso del registratore di cassa e, quindi, il solo responsabile dei flussi di denaro in entrata. Una cassiera può prestare servizio presso qualsiasi attività commerciale dotata di servizio cassa, utile ad effettuare i pagamenti in loco. Il servizio cassa non può in alcun modo mancare, né nella grande distribuzione, né nei negozi tradizionali, né nei supermercati. Allo stesso modo, il cassiere risulta necessario anche nei bar, nei ristoranti, negli alberghi, nelle pizzerie, presso le biglietterie di teatri e cinema, stazioni di servizio, etc.

Quali sono le mansioni del cassiere

Il cassiere è tenuto a registrare i flussi di denaro in entrata, ad effettuare il conto di ciascun cliente e a presentare lo stesso quando richiesto. Quindi, riceve i pagamenti, che possono essere effettuati con denaro contante o mediante carta di credito/debito, assegni e bancomat, e consegna il resto. La cassiera è altresì tenuta a fornire lo scontrino (e la ricevuta della carta di credito, se usata) di ogni transazione economica effettuata.

Le viene, inoltre, richiesto di tenere in ordine la propria postazione (l’area in cui è situato il registratore di cassa) e, come anticipato, è da considerarsi l’unica responsabile del denaro presente in cassa, nonché della gestione dei terminali POS, dei PC e degli altri dispositivi collegati al registratore. Al termine del proprio turno di lavoro, la cassiera deve controllare l’ammontare dell’incasso e verificare che l’importo incassato corrisponda perfettamente a quello indicato dal registratore. Inoltre si interfaccia costantemente con gli scaffalisti ed i capi reparto. Per tale motivo deve avere buone doti di lavoro in team ma anche di lavoro per obiettivi.

Come tutte le altre figure impiegate presso le attività commerciali, anche la cassiera è tenuta a soddisfare il cliente e a metterlo a proprio agio, garantendogli una buona qualità del servizio. Pertanto, deve mostrarsi sempre pronta a gestire le lamentele e a risolvere gli eventuali problemi che possono insorgere. In ogni caso, le mansioni di una cassiera variano in relazione al contesto lavorativo e all’attività per cui operano.

Cassiera supermercato

Una cassiera di supermercato passa in rassegna tutti gli articoli acquistati dal cliente attraverso appositi scanner ottici, che indicano il prezzo degli stessi e lo sommano al totale da pagare. Inoltre, è tenuta a commutare eventuali buoni sconto e coupon in beni acquistabili, calcolando l’importo da versare. Oltre alle attività indicate poc’anzi, una cassiera può occuparsi anche del supporto e dell’assistenza al cliente, fornendo, laddove necessarie, informazioni circa sconti e promozioni in corso, oppure aiutando chi ne avesse bisogno a reperire determinati beni tra i vari scomparti del punto vendita. Come per tutti gli altri addetti, il suo compito è assicurare un’esperienza soddisfacente a chiunque.

Un cassiere, infine, all’occorrenza può occuparsi anche delle operazioni di carico e scarico della merce, del rifornimento degli scaffali, della redazione dell’inventario, in base a quanto richiesto dal responsabile del negozio.

Come sono i turni nei supermercati

Quattro turni di 6 ore ciascuno (mattutino, pomeridiano, serale e notturno) a rotazione per le aziende che restano aperte 24 ore; tre turni da 8 ore ciascuno (con orari fissi di inizio e fine 6-14-22) a rotazione, prevedendo un riposo per chi affronta il turno notturno.

Cassiere in un’attività di ristorazione

Qualora lavorasse in un ristorante, bar o pizzeria, la cassiera dovrà tenere conto di tutte le ordinazioni dei clienti, aggiornarle costantemente e gestire i pagamenti (sia in contanti che mediante POS). Esattamente come per un cassiere di supermercato, dovrà imparare a gestire le richieste dei clienti anche nei momenti di maggiore stress (orari di punta, eventi particolari, etc).

Cassiere d’albergo

Il cassiere di una struttura alberghiera lavora al front desk o alla reception. Egli calcola il costo del soggiorno di ciascun cliente, tiene conto di tutti i servizi aggiuntivi richiesti (bevande ed alimenti extra, parcheggio custodito, etc) ed applica eventuali promozioni e sconti. In questo caso, oltre alla gestione della cassa, nella maggior parte dei casi il cassiere svolge anche funzioni contabili ed amministrative.

Orari di lavoro e turni

I turni e gli orari di lavoro di un cassiere cambiano a seconda delle esigenze del proprietario dell’attività e degli orari di apertura della stessa. Una cassiera di supermercato può ricoprire, in base ai propri turni, la prima o la seconda metà della giornata (in genere 8-14 oppure 14-20). Esistono catene che applicano orari diversi da quelli appena indicati e, ancora, filiali aperte h24, i cui turni notturni vengono spesso retribuiti in maniera differente rispetto a quelli tradizionali. Ovviamente per ricoprire questa mansione è necessario accettare turni di lavoro notturno ed accettarne pro e contro.

Requisiti per accedere alla professione

Una cassiera deve possedere determinate qualità per accedere all’incarico in questione. Di cosa stiamo parlando? È presto spiegato. Una cassiera, indipendentemente dalla tipologia di attività commerciale cui desidera fare richiesta di assunzione, deve mostrare buone capacità comunicative, quindi essere in grado di comunicare con chiarezza, assistere ed informare i clienti che hanno bisogno di supporto, avere buone capacità di ascolto, mostrarsi cordiale ed amichevole con tutti, allo scopo di stabilire relazioni professionali durature.

È molto importante anche saper mantenere la calma quando si ha a che fare con clienti arrabbiati o scontrosi, saper lavorare in squadra, possedere sufficienti capacità di calcolo, buone capacità organizzative, saper lavorare in un ambiente frenetico e dinamico, organizzare la propria area di lavoro. È altrettanto importante mantenere alta la concentrazione ogni volta che occorre, possedere una buona manualità ed un’elevata resistenza fisica. Naturalmente, ai cassieri impiegati nella grande distribuzione è richiesto di lavorare su turnazioni che possono includere anche orari serali, festività e weekend. Il che vuol dire dimostrare una buona flessibilità.

Competenze di una Cassiera o di un Cassiere

Capacità di gestire il servizio cassa in autonomia. Abilità di calcolo. Conoscenze informatiche di base. Rapidità di esecuzione. Precisione e attenzione ai dettagli. Orientamento al cliente. Atteggiamento amichevole e positivo. Capacità relazionali e comunicative.

Titoli di studio richiesti

Per diventare cassiera non serve alcun titolo di studio specifico, considerato che la formazione professionale avviene direttamente sul posto di lavoro. Tuttavia, è possibile che alcuni datori di lavoro cerchino espressamente candidati in possesso del diploma di scuola superiore. Ciò, infatti, potrebbe voler dire avere buone capacità organizzative e di calcolo.

L’esperienza pregressa

Sebbene di solito non sia necessario che una persona si sottoponga a un precedente addestramento per diventare cassiera, diverse caratteristiche aiuteranno a raggiungere questa posizione. Per uno, deve avere alcune abilità in matematica ed essere degno di fiducia. È anche importante che una persona si senta a proprio agio a lavorare con computer e scanner. Inoltre, un candidato di successo che vuole diventare un cassiere amerà stare con i clienti. Aiuterà anche se la cassa funziona bene sotto pressione al fine di gestire giornate impegnative.

Una delle abilità più importanti che una persona deve avere per diventare un cassiere è una solida base matematica. Un cassiere deve essere in grado di aggiungere, sottrarre e moltiplicare per servire adeguatamente i clienti. Sebbene si possa sostenere che il registratore di cassa fa tutto il lavoro matematico per il cassiere, questo argomento è errato. Il cassiere dovrà comunque contare l’ammontare del cambiamento. È anche importante che il cassiere abbia abilità matematiche in casi in cui la macchina si guasta.

Importanza del ruolo nei confronti del cliente

Quella del cassiere è una figura cruciale all’interno di qualsiasi attività commerciale. E il motivo è molto semplice: innanzitutto, ciascun cassiere deve sapersi porre in maniera corretta nei confronti della clientela, supportandolo e chiarendo qualsiasi dubbio relativo all’acquisto di un determinato articolo. Il cassiere dovrà garantire tutte le informazioni più importanti ed aiutare il cliente ad orientarsi tra i vari scomparti. Appare subito chiaro come pazienza, gentilezza e cordialità siano doti fondamentali per ciascun cassiere.

Stipendio medio e carriera

Quasi sempre viene applicato il CCNL Commercio e lo stipendio medio lordo annuo di un cassiere è pari a circa 21.000 euro. Ciò vuol dire che un cassiere in media percepisce circa 9 euro l’ora. Tuttavia, gli stipendi previsti per questo tipo di incarico variano parecchio, a seconda dei turni e dell’azienda per cui si presta servizio.