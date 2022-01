Alcune chiamate sospette hanno fatto scattare l’allarme circa l’arrivo di una nuova truffa. Cerchiamo di capire meglio la situazione

Il telefono è uno degli strumenti maggiormente utilizzati dai cybercriminali, per questo quando si risponde ad interlocutore sconosciuto è bene prestare massima attenzione.

I raggiri sono sempre dietro l’angolo e purtroppo non si può fare molto per cercare di debellarli definitivamente. La prevenzione però può aiutare a smorzare l’entusiasmo e i piani di questi loschi individui.

Conoscere le truffe più diffuse e quelle che stanno facendo capolino ultimamente può essere la via giusta per consentire alla maggior parte delle persone di “salvarsi”. Il passaggio successivo è il passaparola. Quindi informare parenti, amici e conoscenti su quanto si sa circa la tematica.

Smartphone, veicolo di truffe e raggiri: diciamo stop ai furbetti del web

La chiamata che molte persone stanno ricevendo dietro la quale si cela una truffa

In pratica l’ultima trovata dei malfattori è quella di scrutare in rete e studiare al meglio i profili di società emergenti. Degli esempi in tal senso sono quelle relativi ai settori gas e luce, che però è bene sapere non contattano i propri clienti direttamente al telefono. Lo fanno solo tramite email e altre tipologie di pubblicità.

I cybercriminali invece una volta sondato il campo, chiamano le vittime al telefono, millantando loro piani tariffari molto convenienti che finiscono per attirare gli ignari malcapitati. Conquistata la fiducia del “cliente”, viene richiesto un acconto per poter redigere il contratto che non verrà mai stipulato.

Nel momento in cui si riceve la somma, i presunti gestori fanno perdere le loro tracce e passano alla “preda” successiva. Così facendo un po’ alla volta, riescono ad estorcere denaro a più individui e a crearsi un guadagno prendendo in giro il prossimo e restando comodamente seduti in poltrona.

Nulla di più deplorevole e squallido. Purtroppo è un risvolto della società contemporanea con cui siamo costretti a convivere. Quindi, l’indicazione migliore che si possa seguire in questi casi è quella di innalzare il proprio livello di attenzione quando si ricevono chiamate del genere (spesso e volentieri si fa leva anche sulla distrazione). In modo tale da tenersi al riparo da spiacevoli sorprese.