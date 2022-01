Oggi fare soldi con le App è possibile, divertente e accessibile a tutti. Ecco come sfruttare la tecnologia per guadagnare denaro extra.

C’è un nuovo trend che sta impazzando al momento: utilizzare App del cellulare per raggranellare soldi. Soldi veri, naturalmente, ma anche tanti buoni acquisto, cashback e sconti. In fondo risparmiare significa anche guadagnare. Ma quali sono le migliori App del momento? Vediamole tutte.

Basta sfogliare le pagine degli App Store, per Android e iOS, per vedere una miriade di applicazioni diverse. Alcune gratuite, altre a pagamento, talune ideate per utilità e ovviamente tantissime per lo svago. A cercare bene, però, ne esistono diverse che permettono persino di guadagnare. Basta scegliere quelle più adatte al proprio stile di vita e il gioco è fatto, si possono fare tanti soldini extra.

Le App più gettonate che fanno guadagnare soldi veri

Sono davvero molte le App che promettono soldi in cambio di determinate azioni, ma ovviamente non tutte sono davvero vantaggiose. Bisogna inoltre considerare il fatto che per iniziare a guadagnare con queste App viene richiesto di creare un account, e molte volte anche la condivisione della posizione. Inoltre, i soldi ottenuti grazie ai traguardi raggiunti non sono certo cifre a doppio zero. Quindi è necessario saper selezionare quelle più proficue da quelle che possono far solo perdere del tempo prezioso. Ecco dunque una lista di quelle ritenute al momento più sicure e retributive.

WeWard

Una delle App più utilizzate già da prima del 2022 è sicuramente WeWard. È disponibile da qualche anno ma ultimamente è diventata un’App molto famosa. In pratica, si viene pagati per camminare. Tenersi in forma è già di per sé un’ottima iniziativa, ma se si guadagnano anche dei soldi risulta una formula vincente. L’applicazione è ovviamente disponibile per tutti i device, Android e iOS, e una volta scaricata si può cominciare ad accumulare soldi facendo attività fisica. Il numero di passi viene registrato dal contapassi installato nel cellulare. Più si cammina, più si accumulano soldi da spendere in determinati store. Esistono anche bonus e premi extra, nonché la possibilità di donare i soldi guadagnati in beneficienza. Insomma, un vero e proprio circolo virtuoso, a cui è impossibile resistere.

Toluna

Questa App è dedicata a chi preferisce oziare sul divano. Scherzi a parte, la peculiarità dell’applicazione è che paga per sapere la tua opinione su determinati prodotti. Una volta creato l’account e inserito i propri dati, si accede alla lista dei sondaggi disponibili. È possibile esprimere pareri sui prodotti ma anche testarli, e rispondere a semplici domande. Si possono accumulare ulteriori punti anche aggiungendo le proprie considerazioni su una scheda dedicata alle discussioni. I punti maturati sono sempre visionabili nel proprio profilo e potranno essere convertiti in buoni acquisto (per Amazon, Zalando o iTunes, per citarne alcuni) oppure riscossi sotto forma di denaro vero sul proprio account PayPal.

BeMyEye

Un’altra App al top del momento è BeMyEye: si tratta di un’applicazione che offre soldi in cambio dell’esecuzione di diverse attività. Perfetta per chi ama fare cose diverse e per chi desidera dare un contributo concreto alla comunità. Infatti con questa applicazione è possibile accedere a diversi tipi di “incarichi”. Una volta individuata la zona di appartenenza, si può partecipare alla “Caccia al Prodotto” in determinati negozi o centri commerciali, oppure confermare la posizione di una Via della città. Le missioni possono anche garantire controlli gratuiti in Farmacia e più azioni si compiono e più ovviamente si guadagna. I punti accumulati saranno poi convertibili in soldi veri: raggiunta la soglia di 10€ è possibile ricevere l’accredito direttamente sul conto PayPal.