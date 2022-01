La Lotteria Italia e la sua attesissima estrazione come sempre una vera e propria istituzione del nostro paese.

L’attesa è finita, finalmente il tanto atteso giorno dell’Epifania è arrivato, la Lotteria Italia ha potuto dunque procedere con l’estrazione del primo premio da ben 5 milioni di euro e chiaramente di tutti gli altri premi considerati minori. La Lotteria, una vera e propria istituzione nel nostro paese, di fatto, segna l’inizio dell’anno. Una vera e propria tradizione insomma, capace di tenere incollati alla tv una bella fetta della popolazione italiana. Il super premio da 5 milioni di euro, c’è da scommetterci, avrà portato non poco entusiasmo nella fortunata casa del vincitore.

Il premio massimo da 5 milioni di euro è finito a Roma, cosi come nel Lazio, del resto sono finiti anche altri premi considerati minori, uno da 2 milioni di euro, un altro da 1,5 milioni di euro e ben cinque da 100mila euro. Lazio insomma che esce assolutamente vittorioso da questa estrazione. Il biglietto vincente, che si aggiudica il premio finale da 5 milioni è il numero T018060.

Secondo premio, da ben 2,5 milioni di euro è invece stato assegnato in provincia di Modena, mentre quello da 1 milione di euro è invece andato a Trapani. Record di biglietti venduti inoltre per la capitale, ben 911mila. Roma, aveva conquistato se cosi si può dire, il primo premio della Lotteria Italia, già nelle edizioni 2014, 2009, 2008, 2003 e 2001.

Di seguito è riportato l’elenco completo dei primi 5 premi assegnati nel corso dell’estrazione finale della Lotteria Italia, edizione 2022:

1) 5 milioni di euro al biglietto T018060 (Roma).

2) 2,5 milioni di euro al biglietto P297147 (venduto a Formigine, Modena).

3) 2 milioni di euro al biglietto E263508 (Magliano Sabina, Rieti).

4) 1,5 milioni di euro al biglietto N330633 (distributore locale a Roma)

5) 1 milione di euro al biglietto D137599 (Trapani)

Nel complesso i biglietti venduti per questa edizione della Lotteria Italia sono ben 6,4 milioni. L’incasso complessivo da parte dello Stato di circa 32 milioni. 38,2% rispetto alla passata edizione quando ad essere venduti furono “solo” 4,6 milioni di biglietti. Secondo Agipronews nel 2020, i cinque premi più alti avevano un valore complessivo di 8,75 milioni di euro, quest’anno il valore è stato di 12 milioni.

Primo premio confermato a 5 milioni di euro. Secondo premio da 2 a 2,5 milioni di euro, terzo da 1 a 2 milioni di euro, quarto da 500mila a 1,5 milioni di euro e quinto da 250mila a 1 milione di euro.

La soddisfazione del direttore generale di Adm, Marcello Minenna è tutta in questa brevissima dichiarazione: “L’Agenzia, quest’anno, credeva molto nell’iniziativa anche per dare un segnale di ritorno alla normalità in questa era di emergenza pandemica – ha dichiarato ad Agimeg -. I numeri sono, in questo senso, assolutamente incoraggianti“.

Tutti i premi estratti da 100mila euro

P038135 venduto a Roma

B000019 venduto a Roma

F314613 venduto a Roma

F211673 venduto a Velletri (Roma)

N234317 venduto a Taranto

Q323494 venduto a Faicchio (Benevento)

D469659 venduto a Commessaggio (Mantova)

S267678 venduto a Pomezia (Roma)

C144953 venduto a L’Aquila

A300460 venduto a Formicola (Caserta)

La regione con maggiore numero di biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italia è il Lazio con 1,1 milioni di biglietti venduti. La Lombardia seconda nella speciale classifica del 2022 ha venduto invece con poco più di un milione di biglietti vinti. Segue la Campania con 608mila biglietti acquistati e poi l’Emilia Romagna con 577mila biglietti venduti.

