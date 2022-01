Per il minorenne la scelta di lavorare, a meno che non esistano condizioni disagiate, di sommerso e lavoro nero, può rappresentare una forma di divertimento costruttivo e crescita.

Per molte famiglie valeva lo stesso discorso. Lo sanno bene i nostri nonni, quando nelle caldi estate italiane, dopo la fine dell’anno scolastico, i loro genitori senza batter ciglio li mandavano a fare gli apprendisti. Sempre per chi non doveva aiutare la famiglia in una attività a conduzione familiare, come una salumeria o un banco del mercato ortofrutticolo. O magari aiutare il papà che ti insegnava “il mestiere” di idraulico, falegname o tecnico di riparatore tv, nella sua bottega o in quella del suo datore di lavoro.

Tenendo sempre presente che oggi, con le regole del mondo del lavoro, non puoi evadere fino a 16 anni l’obbligo scolastico, le cose sono decisamente cambiate. E per tanto il lavoro rimane una forma di divertimento, di crescita culturale, di svago part time nella pausa dalla scuola. Una occasione per mettere i primi soldini da parte.

E poi chi può dimenticare i racconti di chi faceva il “ragazzo” dell’artigiano, del bar, pronto a consegnare caffè ovunque e a pulire le macchine, la sala e i bagni, o l’apprendista del barbiere, in questo caso sempre con una scopa in mano a spazzar via barba e capelli dei clienti.

Una domanda frequente che si fanno molti italiani è se gli adolescenti possono lavorare legalmente. La risposta è si, sempre e quando si rispettino determinate condizioni e adattandosi a lavori specifici.

Regole legislative e condizioni di lavoro per un minorenne

Esistono una serie di condizioni che regolarizzano i lavori che possono essere realizzati.

Resta fermamente proibito “l’accesso al lavoro ai minori di 16 anni”, essendo il minimo richiesto i 16 anni.

Il minorenne che non viva in modo indipendente deve avere a disposizione dell’autorizzazione dei suoi rappresentanti legali. In caso di vivere con i genitori, l’autorizzazione deve essere di entrambi.

Avere piene capacità per lavorare.

Protezione e sicurezza speciale nel posto di lavoro.

Restano proibiti i lavori con condizioni malsane e pericolose per la salute e lo sviluppo della sua formazione professionale o umana.

Restano proibiti anche i lavori notturni.

Non si possono realizzare ore extra ne lavorare più di 8 ore giornaliere, comprese il tempo dedicato alla formazione.

Se l’orario giornaliero supera le quattro ore e mezza, si dovrà stabilire un periodo di riposo durante la giornata che sia inferiore ai 30 minuti.

Se un adolescente è portato per la pittura, falegnameria, artigianato, disegno…può creare i propri lavori manuali e artigianali e venderli tramite Internet per avere delle entrate extra.

Contratto di lavoro: occorre l’autorizzazione dei genitori

Per poter lavorare, un ragazzo deve possedere un contratto di lavoro per minorenni a firma dei genitori, almeno per chi decide di lavorare e non ha ancora compiuto 18 anni. Vediamo come avviene l’assunzione di un giovane e cosa prevede un contratto di lavoro per minorenni.

Come accennato, è fondamentale che il ragazzo abbia compiuto l’età di 14 anni. La prassi richiede che il giovane sia sottoposto a visita medica ed abbia concluso tutti gli obblighi scolastici. Un giovane minorenne, non può accettare lavori usuranti, lavori notturni (più di 12 ore a notte) o all’interno di fabbriche dove potrebbero ammalarsi. Inoltre, da contratto, deve avere diritto ad almeno un riposo settimanale di 36 ore.

I tipi di contratto possibili

Tra i contratti di somministrazione ad un minore ricordiamo:

Apprendistato

Lavoro a termine

Contratto a tempo indeterminato

Tirocinio formativo

Lavoro accessorio

Vince su tutti il contratto di apprendistato, il modo più semplice per inserire un giovane nel mondo del lavoro, quello più erogato dalle aziende o da un datore di lavoro. Finalizzato alla formazione, l’apprendistato viene somministrato ai giovani dai 15 ai 29 anni. Con questo tipo di contratto il datore di lavoro è obbligato, per legge, a formare e istruire il giovane su tutte quelle competenze tecniche e organizzative utili al lavoro.

Per cominciare…il caro vecchio volantinaggio

Ci sono molti lavori per adolescenti senza esperienza, che non richiedono grandi conoscenze ne capacità specifiche. Un minore può lavorare facendo volantinaggio di un locale e negozio, per esempio.

Cura dei bambini: riecco il baby sitter

Questo è il lavoro più comune tra i giovani senza esperienza o adolescenti. Il motivo è principalmente che molti di loro hanno già esperienza nell’accudire bambini principalmente avendo cura dei propri fratellini o cugini più piccoli, e vogliono iniziare a guadagnare denaro avendo cura di bambini o bebè altrui.

Questo lavoro sembra molto semplice, in realtà richiede grande capacità di attenzione, reazione e responsabilità. Inoltre, richiede implicazione e disponibilità, visto che la maggior parte parte di volte si richiederanno i servizi di babysitter automunite, i fine settimana e festivi.

Se un adolescente svolge bene il suo lavoro, i genitori dei bambini lo raccomanderanno al loro circolo di amici e conoscenti con un figlio.

Commissioni per persone anziane

Accudire una persona anziana richiede degli studi e conoscenze che un adolescente non può conoscere. Tuttavia quello che sì che può fare e svolgere delle piccole commissioni per le persone anziane.

Fare e/o salire a casa la spesa, andare a comprare il giornale, pulire la casa, curare il giardino, passeggiare i cani…sono tra i compiti principali che un adolescente può svolgere a cambio di una piccola retribuzione.

Giardinaggio per i vicini

Un altro lavoro che potrebbe essere adeguato per un adolescente è quello di giardinaggio. Curare il giardino delle persone che non hanno tempo per farsene carico da soli potrebbe essere una buona opzione per guadagnare del denaro.

Si può iniziare da semplici compiti, come annaffiare le piante ed eliminare le erbacce. Quando si accumulerà più esperienza, si potranno realizzare compiti più complicati come tagliare la siepe, potare gli arbusti, concimare…

Inoltre, se al minore finisce per piacere il giardinaggio come cammino professionale, accumulerà già un’ampia esperienza una volta che compirà la maggiore età.

Lezioni private per i più piccoli

Se il minore identifica una materia in cui ha particolare conoscenza e per cui è molto portato, può utilizzarlo a suo vantaggio trasmettendolo ad alunni più piccoli in cambio di una piccola retribuzione. Possono trattarsi di lezioni di inglese, matematica, ripasso generale…

L’importante è avere la capacità di dominare completamente la materia e sapere insegnare agli altri.

Magazziniere o lavoratore in fabbrica

In alcuni magazzini e fabbriche c’è del lavoro per adolescenti per dei compiti semplici come magazziniere, aiutante in linea di produzione…Ogni impresa avrà le proprie condizioni, pertanto sarà compito del minore chiedere se sarà possibile lavorare con loro.

È cruciale che si ripetano le condizioni di lavoro per minori, dettagliate precedentemente.

Aiutante in piccoli negozi

In alcuni piccoli negozi di quartiere o a conduzione familiare non ci saranno problemi nel dover assumere un minore per dover realizzare alcuni compiti base di attenzione al cliente.

È probabile che non possano pagarti come un impiegato più grande e che le ore lavorative saranno notevolmente inferiori, però è una buona forma di poter guadagnare del denaro.

Lezioni base di informatica per persone della terza età

Gli adolescenti sono cresciuti in piena era tecnologica ed hanno un dominio dell’informatica che in pochi sono capaci di eguagliare.

Offrire lezioni base di informatica affinchè imparino a creare un account di posta elettronica o un profilo in un social network è un’idea molto buona di lavoro per un giovane.

Manualità e artigianato, produrre e vendere

In piena era tecnologica è molto semplice creare un profilo in un social network o un negozio online in cui mostrare e vendere le proprie creazioni.

Lavori per minorenni creativi: fabbricare candele e oggetti artigianali

Tutti i ragazzi che amano fabbricare candele, lavorare il legno, cucire, oppure realizzare abiti di lana o all’uncinetto, possono sfruttare questa passione per guadagnare dei soldi.

Fare questi lavori artigianali prevede dei costi non eccessivi, perché basta acquistare il necessario per la realizzazione degli oggetti che poi si desidera vendere.

Per vendere i tuoi oggetti artigianali le strategie per attrarre dei clienti sono diverse, ad esempio puoi aprire una pagina Facebook per promuovere la vendita dei tuoi oggetti. Oppure puoi scegliere di vendere i prodotti a dei negozi che trattano oggetti artigianali e che possono apprezzare il tuo lavoro e proporlo, di conseguenza, ai loro clienti.

Dog sitting

Oltre a poter fare i baby sitter, un altro dei lavori adatto per un minorenne è il dog sitter.

Questa attività prevede che ci si prenda cura dei cani di altre persone, bisogna portare il cane a passeggio, giocare con lui, fargli il bagnetto e prendersi cura delle sue esigenze.

Il dog sitting è un lavoro molto richiesto specie durante il periodo estivo, quando molti proprietari di cani vanno in vacanza e cercano qualcuno che possa prendersi cura di loro.

Oltre che durante il periodo estivo, il dog sitting è richiesto tutto l’anno da chi invece lavora, e non può prendersi cura, durante specifici orari della giornata, del suo animale domestico.

Influencer su Instagram o su TikTok

Certo, fare l’influencer su Instagram o TikTok è il sogno di molti ragazzi, ma non bisogna pensare che sia semplice come ci si aspetta. Infatti, per far crescere un profilo Instagram, innanzi tutto bisogna fare delle belle foto e dei video che possano interessare il pubblico giovanile.

Per guadagnare con quest’attività invece è necessario raggiungere un numero elevato di follower e poi proporsi ad aziende o imprese per ottenere dei compensi per nominarli nelle stories o foto, oppure dovete attendere che vi contattino per promuovere un prodotto e ottenere così un compenso monetario oltre che un prodotto gratuito da testare e usare.

Minorenne aspirante fotografo

Ami fare fotografie e usare photoshop? Pensi che un giorno potresti diventare a tua volta un fotografo?

Allora è il momento di chiedere un impiego come stagista presso uno studio di fotografia nella tua città e procurarti il tuo primo lavoro.

Potresti scegliere di seguire il fotografo nei matrimoni e agli eventi, oppure aiutarlo a sviluppare le foto e modificarle in studio.

Infine, hai la possibilità di proporti per fare il fotografo ai compleanni di 18 anni, ai battesimi, comunioni e perché no anche per dei matrimonio low budget.

Se vuoi fare il fotografo per gli eventi devi creati un portfolio con le fotografie e proporle a familiari e amici, per farti “assumere” come fotografo non professionista per i prossimi eventi.

Social media manager

Sei un appassionato di social media? Hai fatto esperienza, magari gestendo una tua pagina personale su Facebook, Twitter o Pinterest?

Allora puoi cercare un’opportunità tra le aziende e negozi della tua zona e proporti per gestire i loro social network, creando una strategia di promozione dell’attività, dei post giornalieri e facendoti retribuire per il tuo lavoro.

Potresti cercare anche delle opportunità di lavoro online ad esempio affiancando un Social media manager nelle sue attività di gestione dei social network.

Web designer

Un altro dei lavori per minorenni è il web designer.

Per svolgere questo lavoro bisogna conoscere bene il linguaggio informatico, saper usare Photoshop e gli applicativi necessari per realizzare un buon sito web.

Se hai queste conoscenze e competenze e magari hai già creato qualche sito web, puoi guadagnare proponendoti come web designer per i negozi e aziende dove abiti che non hanno ancora un sito.

Oppure puoi cercare delle opportunità di lavoro online sulle piattaforme che permettono l’incontro tra professionisti e potenziali clienti.

Lavori estivi per minorenne

Se abiti in una meta turistica, nonostante le restrizioni date dagli orari previsti per i minorenni è possibile trovare lavoro in un bar, in un ristorante, in un lido, in un villaggio proponendoti per i turni mattutini e pomeridiani. Infatti, ai minori di 18 anni è concesso lavorare al massimo sino alle 23 e iniziare i turni al massimo alle 6 del mattino.

Aiuto estetista o sciampista aiuto-parrucchiera

Se hai una passione per l’estetica e magari stai frequentando una scuola professionale per diventare parrucchiera o estetista, allora puoi scegliere di chiedere ai professionisti che ci sono nella tua zona se hanno bisogno di un’aiutante per gestire al meglio la loro clientela.

Questo lavoro, inoltre, potrebbe aiutarti anche a migliorare le tue competenze e comprendere al meglio come funziona questa professione imparando i trucchi del mestiere.

Scrittore in erba

Ecco uno dei lavori per minorenni davvero evergreen, del resto scrittori e scrittrici minorenni non sono certo una novità!

Se hai una passione per la scrittura e da sempre sogni di scrivere un romanzo allora è il momento di mettersi al lavoro.

Una volta terminato puoi scegliere di pubblicare direttamente online tramite e-book usufruendo dei servizi come quelli proposti da Amazon.

Oppure se vuoi puoi tentare la strada tradizionale puoi provare a pubblicare in cartaceo proponendo il libro a un editore.

Animatore nei villaggi e hotel

Se ami i bambini e ci sono hotel e villaggi nella tua zona puoi proporti come animatore per intrattenere i più piccoli, in piscina o nel baby parking di questi. Per fare l’animatore turistico per bambini non servono tante competenze solo una grande responsabilità e fantasia.

Minorenne aspirante giornalista: scrivere per blog e magazine online

Se ami scrivere e hai una certa dimestichezza con il web e conoscenza nel settore, puoi scegliere di proporti con articoli di prova a blog e magazine online.

Per proporti come articolista puoi cercare tra le offerte online, oppure potresti iscriverti a social magazine che ti permettono di scrivere degli articoli e guadagnare in base alle visualizzazioni ricevute dai lettori.

Consigli per lavorare se si è adolescente: minorenne sempre accompagnato

Gli adolescenti devono essere sempre accompagnati ai colloqui di lavoro almeno da una figura paterna. I minori sono molto soggetti ad essere ingannati con un’offerta fraudolenta o con condizioni che non corrispondano a ciò che è stato offerto in principio.

È responsabilità dei genitori, tutori o qualche adulto responsabile accompagnare il minore alle interviste di lavoro e verificare quale sarà effettivamente il luogo di lavoro e le sue condizioni.

Legalità prima di tutto

I minori devono lavorare all’interno di “percorso legale” che regola le proprie condizioni. Nel momento in cui esiste uno sfruttamento o inadempimento della legge, l’adolescente deve lasciare immediatamente quel lavoro e incluso attuare delle misure legali se lo ritiene necessario.

Il cv, anche per chi è minorenne

È importante che il minore non menta nel suo CV ne nelle sue capacità. Deve presentarsi a lavori in cui riterrà che la sua poca esperienza sarà sufficiente. Senza inventare posti di lavoro ne studi che non ha. E, soprattutto, non deve mentire sulla sua età.

È molto difficile nascondere l’essere minorenne, visto che saranno richiesti i dati di colui che verrà assunto per iscriverlo alla Previdenza Sociale.

Gli studi sono sempre importanti

Molti giovani si sentono disorientati perchè non vogliono studiare e sentono la necessità di addentrarsi direttamente nel mercato del lavoro. Lavorare quando si è ancora minorenne non è per niente qualcosa di sbagliato, tuttavia, è sempre molto importante contare con studi minimi in vista di un futuro professionale.

Una volta concluse le superiori si possono seguire diverse strade. Se non si vuole continuare a studiare, esistono ampie offerte formazione che ti preparano praticamente a tutti rami professionali. Informatica, elettricità, Immagine e suono, parrucchiera, idraulica, falegnameria, giardinaggio, infermeria…

L’importante è che il ragazzo minorenne trovi una professione che lo appassioni. E che conti anche con il riconoscimento necessario per poter dedicarsi a quello completamente sin dalla maggiore età. Nel mentre, si può compaginare i propri studi con uno dei lavori sopracitati.