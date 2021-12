L’ingegnere del suono, denominato come già detto anche fonico, è responsabile di utilizzo e manutenzione di tutta la parte tecnica coinvolta nel campo audio, che sia musica, film, games, etc. Le fasi del suo lavoro possono essere distinte a grandi linee in ripresa, mixaggio, post produzione e mastering. Come detto in fase di introduzione è il mago che fa suonare il tuo brano alla perfezione ovunque tu lo metta in play.

Ingegnere del suono: le fasi del lavoro

Le fasi di lavoro di un tecnico del suono di possono dividere in:

ripresa;

mixaggio;

post-produzione;

mastering.

Le competenze di questa figura vengono richieste per molteplici occasioni; anche una conferenza stampa richiede l’aiuto di un fonico per equilibrare i microfoni, mettere la musica giusta nei momenti opportuni come l’entrata dell’ospite o la fine dell’evento. I fonici ad esempio sono presenti anche durante le udienze giudiziarie, perché hanno il compito di modulare i microfoni e le registrazioni delle udienze.

Le competenze richieste nel mondo del lavoro

Anche durante le riprese cinematografiche il tecnico del suono assume un’importanza rilevante per dare pathos alle scene girate. Pochi ci pensano, ma se nei film non fossero inserite le musiche in un certo modo, il film non raggiungerebbe mai un alto livello di coinvolgimento del pubblico.

Musica, voci e parole

Si può dire quindi che il tecnico del suono è necessario quando la musica, la voce e la parola sono protagonisti all’interno di un qualsiasi contesto: sceglie i microfoni, preparare i cavi, collegare i cavi ai microfoni, li posizionamento vicino agli strumenti e collegare tutto quanto al mixer sono solo alcuni dei compiti dell’ingegnere del suono.

La registrazione di un audio richiede una conoscenza del suono e della musica molto approfondita. Se si richiede ad un fonico di registrare una chitarra acustica, questo deve sapere che se il microfono viene posizionato davanti alla cassa della chitarra il suono sarà più caldo, basso e vibrante, mentre se verrà posizionato di fronte al manico, risulterà più fine e metallico.

L’ingegnere del suono e il produttore artistico

In questo caso però, la scelta della tipologia del suono da eseguire spetterà al produttore artistico, il tecnico del suono da questo punto di vista, è solamente un operatore. La figura di produttore artistico e tecnico del suono può essere distinta ma allo stesso tempo fondersi; capita che nelle produzioni meno complesse il produttore artistico e il tecnico del suono coincidano, e quindi la figura in questione avrà il compito sia di scegliere la tipologia di suono da presentare sia eseguirlo operativamente.

Sound designer

Una nuova declinazione della professione del produttore musicale è il sound designer, ovvero progettista del suono. Questa professione ha il compito di studiare, progettare e infine scegliere l’ambientazione sonora per uno specifico oggetto come ad esempio un videogame, un film, una colonna sonora, etc.

Ogni campo però, richiede determinate specializzazioni: i tecnici del suono, quindi, di solito si specializzano in specifici campi: cinema, musica, teatro, spettacoli, eventi dal vivo.

Studiare l’ambiente per realizzare al meglio la tecnica

Un fonico che lavora in ambienti interni avrà un maggior controllo del suono che riuscirà ad ottenere. Per l’acustica perfetta è bene che il fonico vada a studiare l’ambiente in cui andrà a lavorare; dovrà capire dove mettere la sua postazione e i microfoni per amplificare il suono con l’obiettivo di ottenere una traccia audio il più pulita possibile. Posizionerà tutti gli strumenti al loro posto, effettuerà il cablaggio e collegherà tutti i cavi. Infine, effettuerà un sound check per per settare tutti i componenti al fine di migliorare ancor di più il suono.

Cinema, teatro, televisione, eventi: figura di rilievo

Per quanto riguarda le riprese teatrali o cinematografiche la situazione è leggermente diversa, perché il fonico dovrà trovare delle soluzioni per catturare i suoni incorporando i microfoni all’interno delle scenografie, o per lo meno non farli vedere. In questi casi il fonico deve entrare in sinergia con gli attori e i costumi di scena; da qui si postano dei microfoni strategici all’interno dei vestiti o posti nascosti dietro le scenografie. Nel caso di proiezioni video il fonico deve coordinarsi con il tecnico per le immagini per la sincronizzazione fra immagine e suono.

Eventi esterni

Per quanto riguarda gli eventi esterni, il fonico (chiamato per questa tipologia di lavori fonico di presa diretta) ha il compito di garantire la miglior registrazione e riproduzione del suono, amplificandola il più possibile. Per fare questo deve coordinarsi con tutte le altre figure presenti in un evento live (cameramen, luci, etc). Una parte importante del lavoro in esterna è isolare i suoni esterni all’evento, in modo da ottenere delle tracce audio pulite. Questi eventi possono essere spettacoli dal vivo, concerti, inaugurazioni, sfilate di moda, eventi sportivi, conventions e simili.

Tecnica e aggiornamento costante

Passando alla fase di post-produzione il fonico ha il compito di pulire le tracce audio registrare, isolando i rumori esterni e catturati involontariamente. Le registrazioni vengono fatte sia su supporti analogici che digitali, su cui poi si interviene con equalizzatori grafici o parametrici, svolgere l’editing, fare il mixaggio e il mastering finale delle tracce audio. Il lavoro finito sarà poi venduto tramite prodotti discografici in cd o vinili, spot pubblicitari, produzioni audiovisive commerciali, artistiche o giornalistiche, video musicali, film, notiziari o documentari. In base alla destinazione della traccia audio il fonico dovrà provvedere a sincronizzare il suono all’immagine, inserire effetti sonori, campionature e/o integrazioni al doppiaggio.

Sensibilità artistica