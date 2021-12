Dieci ospedali italiani rientrano nella classifica delle migliori strutture al mondo stilata da Newsweek e Statista Inc per il terzo anno di fila.

La situazione di emergenza pandemica porta inevitabilmente ad interrogarsi su quali siano i migliori ospedali al mondo e in Italia. La salute, lo abbiamo ben compreso negli ultimi due anni, è fondamentale per una gestione equilibrata di ogni nazione. La diffusione di una pandemia come quella da Covid 19 ha scatenato una serie di problematiche che hanno messo in crisi tanti Paesi. La vita di tutti noi è stata interrotta, modificata, spezzata in tanti – troppi – casi e le notizie discordanti su cure, procedure, segnali di contagio hanno complicato ulteriormente la situazione. Ora siamo qui per capire quali sono gli ospedali italiani su cui fare maggiore affidamento dato che sono rientrati in una classifica generale delle strutture migliori al mondo.

La classifica generale di Newsweek

Newsweek in collaborazione con Statista Inc ha redatto una classifica che comprende circa 20 mila migliori ospedali al mondo. All’interno della lista troviamo strutture italiane che si sono distinte in modo particolare per il modo in cui hanno saputo gestire la pandemia. Prima di scoprire i nostri ospedali più qualificati, è bene sottolineare come in cima alla classifica occupano il podio ben tre strutture americane.

Sul gradino più alto c’è la Mayo Clinic di Rochester – una conferma. Al secondo posto troviamo Cleveland Clinic seguito dal Massachusetts General Hospital. Subito fuori dal podio il Toronto General, in Canada. Al quinto posto la struttura che per prima ha creato la mappa mondiale dei contagi da Covid 19, il John Hopkins Hospital.

Ospedali italiani, le posizioni

I sette migliori ospedali italiani si trovano nelle prime 100 posizioni della classifica. Nello specifico, la prima struttura che si incontra è al 45° posto e parliamo del Policlinico Gemelli di Roma. Segue in 52sima posizione il Policlinico Sant’Orsola Malpighi e in 72esima posizione il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. In 79esima posizione c’è l’Istituto Clinico Humanitas e in 88esima posizione il San Raffaele.

IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia si trova al 93esimo posto mentre l’Azienda Ospedaliera di Padova al 98esimo posto.

Concludiamo la top 10

Altri tre ospedali sono tra i migliori al mondo. Nella classifica di Newsweek troviamo, infatti, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l‘Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia e l’Ospedale Borgo Trento di Verona. Ricordiamo che le caratteristiche valutate per l’inserimento nella classifica sono l’efficacia, l’adeguatezza, la sicurezza e la competenza.