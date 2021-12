La scorsa puntata ha sancito il trionfo del giovane concorrente. La cifra conquitata è incredibile.

Uno dei programmi tv più seguiti in assoluto, una nuova scelta vincente di Gerry Scotti, ormai vera e propria stella di casa Mediaset. A “Caduta libera”, un nuovo trionfo. Stavolta il successo inaspettato, ben 70mila euro arrivano dritti dritti nelle tasche di Michele Marchesi. Il campione, 29enne di professione medico, è originario di Bergamo ma lavora in un ospedale di Pavia come specializzando. Un trionfo inaspettato si è detto, arrivato man mano che il gioco andava a concludersi, in una delle sfide finali, poi la grande sorpresa.

Il gioco dei “Dieci passi” è risultato quindi decisivo per la conquista del bottino di 70mila euro. Nell’ultimo gioco, infatti, il concorrente che ha avuto la meglio sugli altri avversari viene invitato a posizionarsi al centro della botola. Dieci domande a tre minuti, questo è quanto richiesto allo stesso concorrente. Il giovane Marchesi ha superato la prova rispondendo chiaramente a tutte le domande poste dal conduttore in soli tre minuti. Un grandissima soddisfazione dopo il bottino di 156mila euro perso la scorsa puntata, con sette risposte date su dieci.

Caduta libera, il trionfo di Michele Marchesi: la vittoria del giovane dottore

Lo show di Gerry Scotti si chiamerà inoltre “Caduta libera campionissimi”. Il format vedrà un solo campione sfidare altri dieci concorrenti. Quattro puntate con l’esordio programmato per il prossimo 16 dicembre. Tutto pronto insomma per questa nuovissima avventura condotta come sempre da uno dei pionieri delle reti Mediaset. Il regolamento del nuovo show prevede una sfida molto particolare che riguarderà alcuni personaggi che proveranno a sfidare volti noti della tv e non solo. Il gioco insomma si prospetta assai avvincente.

Tra i personaggi famosi intenti a sfidare in qualche modo il campione che proverà a vincere il super show in programma su Canale 5 non ci sarà Francesca Cipriani, impegnata in questi giorni come concorrente dell’altro show Mediaset GF Vip 2021. Il primo campione in programma nella super puntata prevista dal 16 dicembre sarà Nicolò Scalfi, concorrente passato alla storia per aver guadagnato nel corso delle varie puntate la cifra record di 727mila euro. Un vero e proprio primato per l’uomo, concorrente per ben 88 puntate consecutive.

Uno show che c’è da scommetterci terrà incollati milioni di persone allo schermo. Le festività natalizie alle porte, il freddo e la voglia di restare in famiglia potrebbero essere il giusto motivo per osservare i vecchi campioni dello show di Canale 5 alle prese con altri concorrenti vip. Lo spettacolo si fa avvincente insomma, dopo le singole prestazioni dei campioni che in questi mesi hanno in qualche modo deliziato con le proprie performance i telespettatori da casa. Il nuovo format, confezionato appositamente per le festività natalizie si prospetta ricco di colpi di scena insomma, cosa che il pubblico, si sa, apprezza tantissimo.

Manca davvero poco al 16 dicembre, poco prima di Natale insomma. Gerry Scotti è pronto ad entrare ancora una volta nelle case degli italiani, altrettanto felici di accoglierlo come sempre.