Scopriamo quali cani di razza hanno una quotazione di mercato piuttosto alta e comportano una spesa ingente alle famiglie che li vogliono acquistare

Un cane diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia. Infatti, ci si prende cura del proprio amico a quattro zampe come se fosse un bambino, insegnandogli tutto senza fargli mancare nulla: il cibo, le passeggiate, le cure mediche.

Ad essere prediletti però sono soprattutto i cani di razza. Tanto è vero che si può parlare di un vero e proprio business, in cui spesso i cuccioli vengono trattati come una qualsiasi merce di scambio in un mercato sempre più ampio.

Cani di razza: i prezzi delle razze più ricercate

Ma a quanto ammonta la spesa per un bel cane di razza? Sicuramente ci sono specie più costose di altre, a cui poi vanno aggiunte le spese veterinarie, di toilettatura, oltre che per il cibo, per i trasporti.

Tra i cani più costosi figura il Portuguese Water Dog (cane d’acqua portoghese). Un cucciolo può arrivare a costare anche 2500 euro con una stima di circa 2700 euro annui per le spese mediche.

Poi ci sono anche i San Bernardo e il Golden Retriever, entrambi considerati adatti a crescere in famiglie con bambini, dato il loro carattere. I primi, calmi e pazienti, hanno un costo che si aggira intorno ai 1500 euro, con un’aspettativa di vita che va dagli 8 ai 10 anni. Ma i costi sanitari per questa tipologia di canino sono davvero alti. I secondi, invece, costano intorno ai 1000 euro, sono buonissimi e amano la compagnia. Hanno un’aspettativa di vita media tra i 10 e i 12 anni, ma purtroppo sono predisposti a una serie di gravi condizioni di salute.

Tra le razze giganti figura certamente anche il Terranova, che costa circa 1500 euro e ha bisogno di una toelettatura regolare, che ha un prezzo medio di 65 euro. Poi c’è il Rottweiler, affettuoso e intelligente, la cui spesa di acquisto si aggira sui 1200 euro. E il maestoso Pastore Tedesco, con una media di 800 euro.

Queste sono solo alcune delle razze più costose. Spesso si dimentica che là fuori ci sono tanti cagnolini “senza razza” che aspettano solo di essere adottati. Chi desidera avere un amico a quattro zampe può anche optare per questa nobile scelta, cioè quella di salvare un cagnolino dalla strada che mostrerà la sua riconoscenza a vita.