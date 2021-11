L’Inail eroga oltre 500 euro di assegno mensile a chi versa in condizioni di inabilità e necessita di assistenza permanente. Ecco come richiederlo.

Oltre 500 euro al mese sotto forma di assegno. L’Inail garantisce un’indennità importante per la cosiddetta assistenza personale continuativa, così come regolato dagli articoli 76 e 218 del DPR 1164/65. Si tratta di un rimborso a tutti gli effetti per coloro che usufruiscono già di una pensione di inabilità (legge 222/84). A costoro, viene riconosciuta un’ulteriore indennità dall’Inail, nel momento in cui si trovino nell’incapacità di deambulazione senza assistenza, appunto continuativa, da parte di un accompagnatore. O comunque che non siano in grado di svolgere in maniera autonoma delle mansioni quotidiane anche in ambito domestico.

Per questo è necessario presentare documentazione specifica che attesti la condizione al fine di ottenere un assegno pari a 518 euro mensili. Ai fruitori spettano anche gli eventuali arretrati, a seguito di una procedura di accertamento amministrativo da parte dello stesso Inail. Il quale, successivamente, provvederà all’erogazione del contributo per coloro che faranno domanda. Fra i potenziali beneficiari, rientrano tutti coloro che necessitano dell’accompagno, i quali potranno inoltrare domanda senza incorrere in nessuna tassazione Irpef.

Assegno Inail, ecco a chi tocca: requisiti e modalità di domanda

L’importo da 518 spetterà quindi a chi rispetta i requisiti previsti dall’Istituto. Da gennaio 2021, inoltre, è possibile fare richiesta per gli arretrati per tutti colo affetti dalla cosiddetta malattia professionale, oppure infortunati o già titolari di una rendita permanente e con necessità di accompagnatore. I beneficiari dovranno inoltrare richiesta allo stesso ente, rispettando appunto i requisiti previsti. Imprescindibile, in questo senso, aver denunciato eventuali eventi fino al 31 dicembre 2006, oppure certificare condizioni di inabilità continuativa e permanente al 100%, con assistenza continuativa necessaria. Ammessi anche contributi per gli eventi denunciati dall’1 gennaio 2007, per i quali si necessita di assistenza.

LEGGI ANCHE >>> Agevolazione Inail per coniuge e figli del defunto: cos’è e come richiederla

Secondo quanto specificato dall’Inail, l’assegno viene emesso nel caso in cui la percentuale del 100% avvenga oltre i limiti revisionali. Inoltre, gli eventuali aggravamenti delle condizioni dovranno essere necessariamente collegati alla malattia professionale o all’infortunio per i quali si percepisce l’indennità. Inoltre, la valutazione dovrà essere effettuata necessariamente durante l’accertamento. I termini dell’indennità decorreranno dal momento in cui l’invalidità diventerà permanente per tutti gli infortuni denunciati all’1 gennaio 2007. Per le successive, il termine decorre dal momento dell’insorgenza.