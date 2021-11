Vediamo come evitare la truffa allo sportello bancomat e tutte le ripercussioni che può portare. Quali sono i particolari a cui badare particolarmente

La truffa allo sportello bancomat è ormai consolidata nel losco panorama dei raggiri. I criminali stanno affinando sempre di più le loro tecniche per estorcere denaro alle malcapitate vittime di turno.

In questo caso però bisogna prestare particolarmente attenzione, perché si rischia che la propria carta venga clonata e che di conseguenza ci si ritrovi il conto corrente prosciugato. Per effetto di ciò cerchiamo di comprendere al meglio i dettagli di questa clamorosa truffa e soprattutto cosa fare per poterla prevenire.

Truffa allo sportello bancomat: le mosse da compiere per scongiurare il raggiro

Sostanzialmente sono due le modalità di azione dei delinquenti. La prima è piuttosto classica, ovvero sbirciare la persona alle spalle mentre digita il codice sulla tastiera. I più ingegnosi però piazzano delle microcamere sugli Atm o addirittura sovrappongono una tastierina sopra a quella originale in grado di memorizzare il pin appena viene inserito.

Naturalmente c’è bisogno anche della carta o meglio di uno strumento che consente di copiare i dati della banda magnetica. Si tratta dello skimmer, che viene posto vicino a dove si inserisce la carta al momento delle operazioni allo sportello.

A quel punto, avendo tutte le informazioni necessarie, viene clonata e poi utilizzata illecitamente fino a quando non viene prosciugata. Per effetto di ciò la Polizia Postale invita sempre gli utenti a verificare la fessura dove viene inserita la carta ed il tastierino in modo tale da capire se è quello originale. Se si ha la possibilità è preferibile utilizzare gli sportelli situati all’interno degli istituti bancari o postali, che sono decisamente più sicuri rispetto a quelli esterni.

Al contempo con le precauzioni odierne è molto più difficile riuscire in questo losco intento. Sono sempre di più gli Atm che non consentono l’appoggio di altre tastiere e le carte sono state rese più sicure. I chip infatti sono più difficili da clonare.

L’ultima raccomandazioni riguarda le persone estranee. Infatti, è bene diffidare delle persone che si avvicinano troppo mentre si compiono operazioni allo sportello. Se qualcuno invece vuole aiutarci, meglio declinare gentilmente la proposta. Non si possono mai conoscere le intenzioni altrui.