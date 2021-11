Non tutti amano l’astrologia. Ma, a chi vi presta sufficiente fiducia, una previsione favorevole potrebbe indurre a qualche rischio. Persino a una giocata al SuperEnalotto.

Ascoltare l’oroscopo e andare a lavoro. Oppure ascoltarlo mentre si è in macchina per arrivarci. Per non parlare di giornali e riviste, di qualunque risma. L’orecchio alle previsioni degli astrologi sulla nostra giornata, almeno una volta, tendiamo a prestarlo. Del resto è divertente ascoltare il parere degli astri per capire più o meno come andrà la nostra giornata lavorativa o sentimentale. Anche chi non presta fede cose simili, magari, potrebbe finire ad ascoltare cosa accadrà a questo o a quell’altro segno.

Certo, se si ha il giusto grado di fiducia, sul parere delle stelle potrebbero basarsi persino decisioni importanti. Ad esempio, è risaputo che gli astrologi, soprattutto sul finire dell’anno, fanno sapere quali segni zodiacali si avviano verso la nuova annata con il favore delle stelle. E, implicitamente, della fortuna. Ecco, qualora vi rientrasse anche il nostro segno, potremmo riscoprirci più propensi a dar credito agli oroscopi. E se è vero che per alcuni è in arrivo un 2022 fortunato, è chiaro che l’attenzione viene dirottata sull’influenza (del tutto presunta, va detto) su SuperEnalotto e cose simili.

SuperEnalotto, i favoriti dagli oroscopi: i segni fortunati del 2022

Spendere dei soldi sulla base di una semplice previsione astrale non è consigliabile da un punto di vista razionale. E’ però vero che, in alcune occasioni, gli astrologi finiscono per prenderci su quelli che saranno gli avvenimenti della nostra giornata. Ed ecco che alcuni dei più fiduciosi sfruttano l’onda per tentare di cogliere il vento della fortuna. Il 2022 favorirà, a quanto pare, Toro, Pesci e Sagittario. Tre segni e tre elementi diversi: rispettivamente terra, acqua e fuoco. Eppure, tutti accomunati da una congiunzione astrale che, secondo gli esperti, potrebbe significare un’annata fortunata. Ecco perché, magari, scegliere di fare quella giocata rimandata al SuperEnalotto potrebbe improvvisamente apparire un’ipotesi interessante.

LEGGI ANCHE >>> Figli delle stelle, oroscopo fortunato: soldi in arrivo per questi 3 segni?

Senza contare che gli astrologi lanciano previsioni interessanti anche in altri campi. Sì, perché l’oroscopo viene ascoltato fondamentalmente per tre aspetti della nostra vita: fortuna, lavoro e amore. E se alcuni segni risultano ben messi sui primi due aspetti, altri potrebbero rivelarsi influenzati positivamente dal pianeta Venere. Il Cancro per esempio, il cui apice di eros dovrebbe coincidere con la prossima primavera. Ma anche la Vergine e la Bilancia sarebbero in procinto di ripartire dopo un periodo di appannamento, parzialmente risollevato con l’estate. Infine, lo Scorpione chiude il poker dei “Romeo” dello Zodiaco. Anche qui, però, meglio andare con le molle. Una previsione favorevole non deve far dimenticare prudenza e razionalità.