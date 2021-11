Iniziare un nuovo lavoro, ma anche svolgere la stessa mansione da anni, a un certo punto impone una riflessione. Per scoprire che alcuni atteggiamenti possono essere corretti.

Vi è mai capitato di riflettere un momento sulla vostra vita, ragionando sulle esperienze di lavoro maturate e su quelle che, invece, non avete avuto l’opportunità di sperimentare? Probabilmente un momento come questo arriva per tutti: cercare di capire se, effettivamente, le scelte fatte fino a quel determinato momento siano state giuste o se, invece, qualcosa sarebbe potuto andare diversamente. E’ umano riflettere sul proprio lavoro e, soprattutto, avere dubbi sulle proprie scelte. Tuttavia, è sempre bene mantenere la fiducia in sé stessi e, soprattutto, cercare di prendere le proprie decisioni senza timore degli eventuali rimpianti.

A ogni modo, anche una volta effettuata la fatidica scelta, non è detto che non si possa in qualche modo tornare indietro. Durante lo svolgimento di un nuovo lavoro, infatti, ci si potrebbe rendere conto di essere insoddisfatti o che una determinata scelta fatta in passato non sia stata quella corretta. Cosa fare in questi casi? Esistono dei segnali da cogliere o si tratta esclusivamente di una lettura introspettiva? Entrambe le cose naturalmente. Degli elementi in grado di farci comprendere un errore sono fisiologici ma lo è altrettanto un momento di riflessione per capire meglio sé stessi?

Lavoro, i segnali da cogliere per capire le scelte sbagliate

Come detto, molto dipende dall’equilibrio. Dal bilanciare al meglio quanto si può cogliere all’esterno e ciò che sentiamo dentro di noi. Per questo, a volte, è bene cambiare strada. Non nel senso di cambiare il proprio lavoro ma, semplicemente, il modo di agire quando lo si svolge. Il cambiamento è sinonimo di novità e, in quanto tale, è spesso un incentivo a fare meglio. Soprattutto, potrebbe essere un diversivo contro l’abitudinarietà e la lamentela per la ripetitività delle giornate. In sostanza, uscire dalla propria comfort zone, spesso più lesiva di un tentativo di sperimentare delle novità. Anche avere un modello di riferimento può aiutare. Qualcosa o qualcuno a cui ispirarsi, così da imporci un miglioramento costante al fine di raggiungere determinati risultati restando però noi stessi. Un modo per sfuggire alla presunzione di essere già al top, fin troppo presente quando si parla di lavoro.

Di contro, ricercare troppo il consenso degli altri potrebbe finire per essere deleterio. Spesso (e questo è quanto di più retorico ma utile possa esserci) una critica è decisamente costruttiva. Addirittura, anche alcuni commenti poco lusinghieri o un lavoro che non ha ottenuto i risultati sperati possono essere un motore per far meglio. In questo, naturalmente, subentra un requisito indispensabile: la fiducia in sé stessi. Del resto, anche un buon lavoro di squadra è fondamentale. Fare tutto da soli può essere sinonimo di individualismo o, meglio ancora, di paure represse. Sul lavoro, infatti, una buona armonia del gruppo è quanto di più salutare. Se viene a mancare, è evidente che qualcosa non stia funzionando. Organizzare al meglio il team, secondo le capacità di ciascuno, è sinonimo di frutti positivi. E, a pensarci bene, non è nemmeno una strategia così difficile da applicare…