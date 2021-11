Altro mese, altro launchpad! Previsto il prossimo 16 novembre, questa volta consisterà nel lancio della nuovissima criptovaluta legata alla squadra di calcio Porto FC. L’iniziativa è figlia del nuovo accordo di sponsorizzazione siglato tra Binance e la società di calcio portoghese Porto FC.

Non c’è che dire: gli holders di BNB, la criptovaluta nativa di Binance, hanno di che gioire negli ultimi mesi. Gli eventi launchpad si susseguono a un ritmo senza precedenti e sgretolano record su record in termini di numeri al rialzo. Tutto questo ha innescato un nuovo violento -e meritato- rialzo della criptovaluta BNB. Parliamo di oltre il 90% in un mese e mezzo. Il nuovo evento, previsto il prossimo 16 novembre avrà come protagonista la criptovaluta PORTO. Come intuibile, si tratta di un fan token della squadra di calcio portoghese i cui calciatori presto vestiranno maglie con il logo Binance. Storicamente, questi eventi launchpad sono sempre stati un successo. L’ultimo launchpad con protagonista il token LAZIO, ha segnato un rialzo del 10.000% pochi secondi dopo il lancio. Le dinamiche saranno le stesse anche questa volta, quindi crediamo sia lecito essere ottimisti.

Cos’è il nuovo fan token del PORTO

Con i fan token, gli investitori possono accedere a contenuti esclusivi e partecipare ad altre attività proposte dalla propria squadra del cuore. Soprattutto, i titolari dei fan token possono anche votare su decisioni (principalmente di minore importanza, al momento) relative ai loro club.

Questi token fan finora erano stati creati da una piattaforma crittografica chiamata Socios. Citando direttamente il sito web di Socios, i token dei fan “ti danno lo status di un vero influencer. Fatti avanti e aiuta la tua squadra a prendere le decisioni giuste votando su tutti i loro sondaggi ufficiali…” Anche altre squadre italiane come Juventus, Inter e Milan hanno i loro fan token. Come altre criptovalute a bassa capitalizzazione, i token fan sono asset dal valore estremamente volatile e hanno pochissimo storico. Pertanto l’investimento in questi strumenti richiede cautela e potrebbe non essere sensato nella maggioranza dei casi.

Di seguito alcuni dettagli del lancio forniti da Binance:

Nome del token: FC Porto Fan Token (PORTO)

Launchpad Hard Cap: 4,000,000 USD

Hard Cap per utente: 10,000 USD (10,000 PORTO)



Total Token Supply: 40,000,000 PORTO

Total Tokens allocati per il Binance Launchpad: 4,000,000 PORTO (10% della total supply)

Public Sale Token Price: 1 PORTO = 1 USD (il prezzo il BNB sarà determinato al momento della sottoscrizione il 16 novembre)



Token Sale Format: Subscription

Supported Sessions: BNB only

LEGGI ANCHE>> Il launchpad di LAZIO è stato un record! +10.000% al lancio

Come partecipare al Launchpad di PORTO il prossimo 16 novembre su Binance

Per prima cosa, per partecipare occorre avere un account Binance verificato ed essere investitori di BNB, la criptovaluta di Binance. Soddisfatte queste due imprescindibili condizioni, possiamo prendere parte al prossimo Launchpad!

Dal 6 al 16 novembre

Binance calcolerà da questa data i BNB in nostro possesso ogni ora. Il giorno del lancio, il 16 novembre, verrà calcolata la media dei BNB che abbiamo detenuto in questi 10 giorni.

Il 16 novembre

Dalle ore 8:00, per 4 ore, si potranno sottoscrivere i BNB che si vuole utilizzare(l’importo massimo è pari alla media calcolata come indicato sopra).

Alle ore 12:00, sapremo quanti dei nostri BNB saranno scambiati con la nuova criptovaluta al prezzo di lancio. E’ impossibile sapere in anticipo la nostra allocazione. Per farsi un’idea, nella scorsa edizione per ogni BNB sottoscritto sono stati allocati circa 0,42$ nella nuova criptovaluta. Pochi secondi dopo il lancio il token LAZIO era cresciuto di circa il 10.000$.

Alle ore 13:00 riceveremo nel nostro wallet la nuova criptovaluta, PORTO, nella quantità determinata dai precedenti punti.

L’orario di listing non è certo, ma normalmente alle ore 14:00 iniziano gli scambi. Potremo quindi vendere liberamente la nostra criptovaluta della Lazio.

Nelle scorse edizione il valore iniziale è schizzato di alcuni migliaia di punti percentuale pochi secondi dopo il lancio. E’ facile prevedere che anche stavolta ci saranno dei fuochi d’artificio. Raccomandiamo comunque estrema cautela in quanto il rendimento passato non è indicatore certo dei rendimenti futuri. In ogni caso, questo sistema di lancio è ormai collaudato da oltre 20 edizioni e possiamo definirci ottimisti.

Buon divertimento!

Quanto riportato nell’articolo non è in alcun modo da intendersi come consiglio finanziario. Ricordiamo che l’investimento in criptovalute espone sempre al rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito. Fate sempre le vostre ricerche prima di investire.