Vedere le puntate de I Simpson e guadagnare 5.900 euro? Planet Casino piazza quest’offerta incredibile. Ecco i requisiti richiesti.

Simpatia, irriverenza, ironia e una satira nemmeno troppo velata della società borghese americana. La creatura di Matt Groening, la famiglia Simpson, da oltre trent’anni accompagna i pomeriggi dei ragazzi di tutto il mondo, anche se per certi versi si inizia ad apprezzarla a fondo solo una volta adulti. Da bambini è la gag a farla da padrone, senza forse cogliere al meglio le sfumature (surreali ma decisamente attinenti ai nostri tempi) delle avventure dei Simpson. Ma al di là di questo, la proiezione pressoché ininterrotta dal 1987 a oggi significa che l’idea di Groening ha colto nel segno: il pubblico si è in qualche modo identificato in quella famiglia, nei suoi difetti ma anche nella sua unità di fondo.

Difficile trovare qualcuno che, almeno una volta, non abbia visto una puntata della serie. E, come per tutte le altre, esistono dei veri e propri fan, disposti a dirigere in un certo modo le proprie giornate pur di non perdersi una puntata. Cosa accadrebbe se qualcuno dicesse loro che, per farlo, sarebbe disposto addirittura a retribuirli? Essere pagati per vedere i Simpson: sembra incredibile ma qualcuno la proposta l’ha fatta sul serio, con tanto di compenso fino a 5.900 euro. Parola di Platin Casino.

Guardare i Simpson e guadagnare: i dettagli della proposta

Una sfilza di riconoscimenti (inclusi 34 Emmy Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame) hanno accompagnato la storia ultratrentennale dei Simpson. Ma è l’impatto culturale a farla da padrone. Una radicazione talmente profonda nella società americana che, negli anni, la serie avrebbe addirittura “anticipato” alcuni eventi (come l’elezione alla Casa Bianca di Donald Trump). Ed è proprio su questa sorta di leggenda metropolitana che si basa la proposta di Platin Casino. Una scommessa in un certo senso. Tanto da piazzare sul web l’annuncio per un Simpsons Serie Anaylst, ovvero una figura pagata per analizzare le puntate della serie e scoprire delle eventuali “predizioni” o profezie.

Il compenso è da capogiro: 5.900 euro per otto settimane di lavoro, incluso un abbonamento a Disney + e addirittura una confezione di ciambelle a settimana. Tanto per immedesimarsi ulteriormente con l’atmosfera “simpsoniana”. I dettagli del lavoro: un orario di almeno 35 ore alla settimana per visionare le 33 stagioni della serie, film incluso. Durante l’analisi, dovranno essere indicati gli episodi di maggior rilievo e riscontrare eventuali previsioni future assieme a un pool di esperti. Quanto ai requisiti, Platin Casino non richiede chissà cosa: capacità di scrittura analitica, inglese fluente e passione per i Simpson. Quest’ultimo, però, non è un requisito indispensabile. La caccia all’occasione è praticamente aperta a tutti.