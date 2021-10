La combinazione vincente ha permesso al giocatore di aggiudicarsi oltre 700 mila euro. E per un pelo il SuperEnalotto non gli regala 100 milioni…

Centocinque quote proposte ad altrettanti giocatori, da 5 euro l’uno. Una di esse ha consentito a un giocatore anonimo di centrate un 5+1 al SuperEnalotto letteralmente da Mille e una notte. La combinazione vincente è stata la seguente: 1 – 11 – 12 – 15 – 20 – 83. Numero Jolly: 46. Numero Superstar: 80. Peccato, perché azzeccare una sestina avrebbe consentito di mettere a referto una vincita da 100 milioni di euro. A ogni modo, il jackpot ottenuto non è che sia da buttare, anzi: ben 711.765,08 euro, abbastanza per sistemarsi per un bel pezzo e per sistemare anche qualcuno vicino a noi.

Poteva andare meglio, forse. Ma male non è andata di sicuro. Una semplice giocata al SuperEnalotto, di tanto in tanto, a quanto pare può davvero cambiare la vita di qualcuno. Al vincitore, naturalmente, resta l’incombenza di ricevere il premio e decidere cosa farci. A tutti gli altri, la fantasia di immaginare cosa ci avrebbero fatto loro. Una storia che si ripete da sempre, a ogni estrazione del SuperEnalotto.

SuperEnalotto, l’estrazione vincente:

Le vincite con numerosi zero non sono poi così rare. Forse per un incremento del trend degli italiani rispetto ai giochi della lotteria. Molto spesso i vincitori restano anonimi, così da non destare troppa attenzione attorno a sé, soprattutto dal punto di vista mediatico. Ad esempio, il 26 aprile scorso, un giocatore sconosciuto è stato in grado di portarsi a casa una doppia vincita da 5, per un totale di 136 mila euro in un solo fortunatissimo colpo. Le sensazioni sono più o meno sempre le stesse: sbigottimento, un pizzico di incredulità e la consapevolezza di poter finalmente offrire un aiuto concreto alla propria famiglia.

LEGGI ANCHE >>> SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto, Simbolotto estrazione sabato 23 ottobre 2021

Per quanto riguarda le estrazioni del Lotto del 23 ottobre, le ultime della settimana, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato i numeri estratti su tutte le ruote, inclusa quella nazionale.