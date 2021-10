Una moneta, di epoca romana, il suo valore nemmeno a dirlo assolutamente eccezionale. Trovarlo? Un’impresa.

Il collezionismo è capace di spingere le persone verso avventure sempre nuove, avventure che possono spesso trasformarsi in vere e proprie cacce al tesoro. Situazioni estreme, dove quello che si cerca è talmente fuori portata diventare quasi impossibile anche soltanto da realizzare. Siamo di fronte ad eventi assolutamente unici. Donne, uomini, armati dei ferri del mestiere alla ricerca del tesoro che potrebbe cambiare la loro vita. Tutto è possibile.

Nel caso specifico facciamo riferimento a monete che di certo possiamo non trovare facilmente in mercatini, bancarelle varie o addirittura sul web. Gli ultimi casi che hanno dato alla luce monete simili, beh, appartengono quasi alla leggenda. Persone comuni che all’improvviso nelle campagne attigue a casa propria smuovendo la terra per coltivare o per qualsiasi altra operazione hanno scoperto reperti assolutamente unici e di valore immenso.

Cifre record per la moneta venuta da un mondo ormai perduto

La ricerca è dunque appena cominciata, metal detector alla mano centinaia di collezionisti scandagliano le campagne nei pressi di casa propria, giardini, appezzamenti di terra e quant’altro. La scoperta che hanno in mente di fare, almeno nei propri sogni è quella capace di cambiare la vita per sempre. Il riferimento è chiaro è a quanto accaduto qualche anno fa per puro caso, la scoperta di una moneta preziosissima in giardino. Ovviamente parliamo di situazioni al limite, qualcosa di praticamente, realisticamente parlando, impossibile.

Si parla di una moneta specifica, un medaglione aureo di Massenzio, ritrovato soltanto in due esemplari, qualcosa di assolutamente unico. Una di quelle scoperte che beh avvengono per caso senza che nessuno possa immaginare cosa stia davvero succedendo. La moneta in questione qualche anno fa è stata battuta ad un’asta messa in piedi da Numismatica Ars Classica ad una cifra pari a 1.407.550 mila dollari, qualcosa di assolutamente incredibile, insomma. Sotto a chi cerca insomma, è proprio il caso di dire, la moneta dei sogni potrebbe abitare proprio il nostro giardino di casa. Tutto ancora è da scoprire.