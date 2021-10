Quali sono i tre segni zodiacali più fortunati della settimana? Entriamo nei dettagli e vediamo chi guadagnerà tantissimi soldi.

“Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò“, diceva Marilyn Monroe. I soldi, in effetti, si rivelano utili a risolvere un bel po’ di problemi. Tante, d’altronde, sono le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere le mani nel portafoglio. Non stupisce, quindi, che siano in molti a tentare puntualmente la fortuna, attraverso uno dei tanti giochi disponibili, come ad esempio il Superenalotto o il Lotto. La speranza, come è facile immaginare, è quella di riuscire a centrare dei semplici numeri, in grado di cambiare per sempre la propria esistenze.

Le probabilità, come noto sono basse, ma allo stesso sono in tanti a sperare di essere finalmente baciati dalla dea bendata. La fortuna, d’altronde, è cieca, ma a volte sembra vederci davvero benissimo. Capita spesso, in effetti, d’incontrare persone più fortunate di altre, con molti che volgono un occhio di riguardo al mondo degli astri. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo sono in tanti a chiedersi quali saranno i tre segni zodiacali più fortunati della settimana, che avranno così l’opportunità di guadagnare tantissimi soldi. Entriamo quindi nei dettagli e scopriamo di quali si tratta.

Oroscopo e gioco, i tre segni zodiacali più fortunati della settimana: ecco quali sono

A partire dagli impegni famigliari fino ad arrivare a quelli di lavoro, sono davvero tante le cose a cui bisogna prestare sempre particolare attenzione. Proprio per questo motivo avere la fortuna dalla propria parte non può fare altro che rivelarsi un valore aggiunto particolarmente importante. Non stupisce, quindi, che siano in tanti a chiedersi quali siano i segni zodiacali più fortunati.

Entrando nei dettagli, ad esempio, interesserà sapere che sono tre, in particolare, i segni zodiacali più fortunati della settimana, che possono contare su tanta pace e serenità. Ma di quali si tratta? Ebbene, ad essere baciati dalla dea bendata sono:

Leone . I nati sotto questo segno zodiacale potranno fare i conti con una settimana ricca di soddisfazioni sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Questo grazie alla presenza di tre pianeti a proprio favore, ovvero Venere, Marte e Mercurio. Le uniche giornate dolenti potrebbero essere quelle di giovedì e venerdì, con la luna che potrebbe causare dei problemi in famiglia.

. I nati sotto questo segno zodiacale potranno fare i conti con una settimana ricca di soddisfazioni sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Questo grazie alla presenza di tre pianeti a proprio favore, ovvero Venere, Marte e Mercurio. Le uniche giornate dolenti potrebbero essere quelle di giovedì e venerdì, con la luna che potrebbe causare dei problemi in famiglia. Acquario . Anche le persone nate sotto il segno zodiacale dell’Acquario possono contare su una settimana all’insegna della fortuna. Tutto andrà a gonfie vele, sia dal punto di vista dei sentimenti che del lavoro. Anzi, proprio questo sembra essere il momento giusto per osare, riuscendo così a togliersi un bel po’ di soddisfazioni.

. Anche le persone nate sotto il segno zodiacale dell’Acquario possono contare su una settimana all’insegna della fortuna. Tutto andrà a gonfie vele, sia dal punto di vista dei sentimenti che del lavoro. Anzi, proprio questo sembra essere il momento giusto per osare, riuscendo così a togliersi un bel po’ di soddisfazioni. Bilancia. Grazie a Mercurio, i nati sotto il segno della Bilancia potranno beneficiare di un influsso positivo, che consentirà loro di portare a termine importanti progetti, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Ottimo periodo anche dal punto di vista sentimentale, grazie, in questo caso, all’influsso di Venere.

Leone, Acquario e Bilancia, quindi, sono i tre segni zodiacali più fortunati della settimana. Non resta quindi che attendere la prossima estrazione e vedere chi festeggerà una vincita.