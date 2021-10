Anche per il mese di ottobre saranno in molti a ricevere i pagamenti di varie misure, come ad esempio il reddito di emergenza e l’assegno temporaneo. Entriamo nei dettagli e vediamo le date da segnare sul calendario.

L’ultimo anno e mezzo è stato segnato dall’impatto del Covid che continua, ancora oggi, ad avere un impatto negativo sulle nostre vite, soprattutto per quanto concerne l’aspetto economico. Molte famiglie, purtroppo, si ritrovano a dover fare i conti con delle minori entrate a causa della chiusura delle varie attività. Proprio in tale contesto, quindi, si rivela necessario l’intervento del governo attraverso delle forme di sostegno ad hoc.

Non stupisce, pertanto, che in un periodo storico particolarmente complicato come quello attuale, si registri un notevole aumento delle richieste di sussidi come il reddito di cittadinanza o quello di emergenza. Ma non solo, è possibile beneficiare di altre indennità, come ad esempio l’assegno temporaneo. Tutte misure che verranno pagate anche nel corso del mese di ottobre 2021. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le date da segnare.

Dal reddito di emergenza all’assegno temporaneo, i pagamenti di ottobre: tutto quello che c’è da sapere

Anche per il mese di ottobre saranno molti i cittadini che si vedranno accreditare sul conto le indennità spettanti per il mese in corso. A partire dal reddito di emergenza, fino ad arrivare all’assegno temporaneo, in effetti, sono davvero tanti i pagamenti in arrivo. Entrando nei dettagli, tra le date da dover ricordare si annoverano:

Bonus Naspi . I pagamenti di tale indennità dovrebbero avvenire tra lunedì 11 ottobre e venerdì 15 ottobre 2021. Non è possibile, comunque, stabilire una data a priori. Non tutti i percettori di Naspi, infatti, ottengono il pagamento il medesimo giorno, con le operazioni che si dovrebbero concludere entro la metà del mese.

. I pagamenti di tale indennità dovrebbero avvenire tra lunedì 11 ottobre e venerdì 15 ottobre 2021. Non è possibile, comunque, stabilire una data a priori. Non tutti i percettori di Naspi, infatti, ottengono il pagamento il medesimo giorno, con le operazioni che si dovrebbero concludere entro la metà del mese. Reddito di emergenza . I soggetti aventi diritto hanno dovuto presentare domanda entro e non oltre il 31 luglio 2021. I pagamenti di tale sussidio, ricordiamo, saranno inoltrati a partire dal 15 ottobre.

. I soggetti aventi diritto hanno dovuto presentare domanda entro e non oltre il 31 luglio 2021. I pagamenti di tale sussidio, ricordiamo, saranno inoltrati a partire dal 15 ottobre. Reddito e pensione di cittadinanza . Le ricariche per i nuovi beneficiari partiranno dal 15 ottobre, mentre coloro che già lo percepivano dovranno attendere la data del 27 ottobre.

. Le ricariche per i nuovi beneficiari partiranno dal 15 ottobre, mentre coloro che già lo percepivano dovranno attendere la data del 27 ottobre. Assegno temporaneo . Il nuovo sussidio erogato dallo Stato a favore delle famiglie con figli a carico, non aventi diritto agli Anf, verrà erogato i primissimi giorni del mese. Ad ottobre si potrebbe tuttavia assistere allo slittamento di qualche giorno. I percettori del reddito di cittadinanza, ad esempio, si vedranno accreditare tale somma direttamente sulla carta dove viene caricato il sussidio.

. Il nuovo sussidio erogato dallo Stato a favore delle famiglie con figli a carico, non aventi diritto agli Anf, verrà erogato i primissimi giorni del mese. Ad ottobre si potrebbe tuttavia assistere allo slittamento di qualche giorno. I percettori del reddito di cittadinanza, ad esempio, si vedranno accreditare tale somma direttamente sulla carta dove viene caricato il sussidio. Bonus bebè . La data di accredito può risultare diversa da una famiglia all’altra. I pagamenti, comunque, dovrebbero avvenire nel periodo compreso fra lunedì 18 e venerdì 22 ottobre.

. La data di accredito può risultare diversa da una famiglia all’altra. I pagamenti, comunque, dovrebbero avvenire nel periodo compreso fra lunedì 18 e venerdì 22 ottobre. Pensioni. Come ormai noto, sin dall’inizio dell’emergenza Covid, i pagamenti delle pensioni vengono anticipati. Per questo motivo nella settimana che va dal 25 ottobre al 30 ottobre verranno liquidate le pensioni in contanti che corrispondono al mese di novembre 2021.

Come è facile notare, sono vari i pagamenti previsti per il mese di ottobre. Non resta quindi che segnare sul calendario, in modo tale da accettarsi che non vi siano dei ritardi.