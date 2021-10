Moglie, figli, amante e tutti i suoi successi. La vita da bomber di Pupo: tutto quello che non sapete sul famoso cantante.



Enzo Ghinazzi, in arte “Pupo“ è molto più di un cantante: è un presentatore televisivo, ospite di trasmissioni, scrittore e personaggio molto apprezzato dal pubblico. Raggiunge l’apice del successo con le canzoni “Su di noi” E “Gelato al cioccolato”, che farà risuonare in tutto il mondo, facendolo diventare una star internazionale. Ma chi è davvero Pupo? In quest’articolo lo scopriremo insieme.

Pupo, chi è, altezza, carriera

Nome: Enzo Ghinazzi

Altezza: 170 cm

Peso: 70 kg

Data di nascita: 11 settembre 1955

Luogo di nascita: Pontichino (Arezzo)

I genitori Fiorello Ghinazzi e Irene Bozzi, (grandi appassionati di musica ) notano da subito questa propensione del figlio e lo spingono a mettersi in gioco e provare la strada della musica. È proprio da quel momento che Pupo inizierà a cantare nei locali della sua città e nel bar sotto casa (che lui stesso ha definito spesso una “bisca“) per via di un problema di “dipendenza da gioco d’azzardo“). Un problema che lo rincorrerà spesso nel corso della sua carriera e gli permetterà di ritrovarsi senza soldi per colpa della malattia del gioco. La data che decreterà la sua ascesa sarà il 1975: Ghinazzi inizia ufficialmente la sua carriera da cantante, con il nome d’arte Pupo e scalerà le classifiche di tutto il mondo con le sue canzoni.

Pupo e la famiglia

Ma la vera storia piccante, riguarda la vita sentimentale del cantante: nel luglio del 1974, sposa giovanissimo la moglie Anna, da cui ha avuto due figlie, Ilaria e Clara. Alcuni anni dopo, Pupo riconoscerà una terza figlia, Valentina, avuta da una sua breve avventura con una donna.

La rete si infittisce quando negli anni ’80, a cavallo della sua fama, si innamora anche della sua manager Patricia Abati. Ed è così che Pupo decide di vive in una situazione di bigamia: ha due compagne, nonostante sia sposato solo con Anna. Quest’ultima vive insieme al cantante a Ponticino, mentre Patricia, vive a Firenze e trascorre con il suo amante alcune vacanze. Oltre ad essere marito, amante e padre, Pupo è anche nonno. Sua figlia Ilaria ha avuto due bambini: Leonardo e Viola, mentre la terza figlia Valentina, ha avuto un bambino di nome Matteo.

Curiosità su Pupo:

Una delle curiosità da sempre più richieste su di Pupo, riguarda il suo nome d’arte.

Da dove deriva? Pupo, non ha mai scelto lo pseudonimo con cui è diventato famoso, gli è stato affibbiato dal suo primo discografico nel 1975, quando firmó il primo contratto.

Un’altra curiosità, riguarda la casa del cantante; Pupo abita a Ponticino con la moglie Anna, in una villetta indipendente in pieno centro. Il cantante possiede una stanza per giocare a carte: uno spazio riservato solo a lui, dove conserva la sua collezione d’arte contemporanea e dei suoi mobili antichi. Dopo aver approfondito ogni aspetto della sua vita, vogliamo analizzare il patrimonio di Ghinazzi. Quanto guadagna Pupo?? Scopriamolo qui.

Quanto guadagna Pupo?

Non sappiamo bene a quanto ammonta il patrimonio del cantante, per via dei frequenti i problemi finanziari dovuti al gioco d’azzardo. Nonostante periodi bui, Pupo ama definirsi un uomo ricco: Abita da più di 20 anni in una suite di un hotel 5 stelle, (che al mese costa più di 6 mila euro di affitto). I suoi successi e la sua capacità di essere uno showman, gli permettono di essere ancora ospite in programma televisivi e di presentarne alcuni in Rai.