Attrice, presentatrice, showgirl, conduttrice radiofonica: una scalata variopinta e di grandissimo successo per Vanessa Incontrada.

Volto televisivo fra i più popolari e amati dagli anni Duemila in avanti, spagnola di nascita ma italiana d’adozione. Anzi, di italiano ha anche l’origine visto che suo padre Filippo è italianissimo (romano per la precisione). Vanessa Incontrada, negli anni, ha dimostrato davvero di saper fare di tutto, facendo ricredere con belle prestazioni sul piccolo schermo anche coloro che la ritenevano solo un’ottima conduttrice. Dal grande successo con Zelig alle sue prime apparizioni in fiction televisive, l’ex modella ha fatto breccia nel cuore del pubblico tricolore, oltre che per la sua simpatia, anche per la sua semplicità, forse davvero l’elemento decisivo alla base del suo grande successo.

Vanessa Incontrada: età, altezza, luogo e data di nascita

Nome e cognome : Vanessa Incontrada;

: Vanessa Incontrada; Data di nascita : 24 novembre 1978;

: 24 novembre 1978; Luogo di nascita : Barcellona;

: Barcellona; Altezza: 1,70 cm.

Vanessa Incontrada: famiglia e vita privata

Primogenita di Filippo Incontrada e della catalana Alicia, Vanessa ha anche una sorella minore, Alice. Una ragazza estremamente riservata, della quale anche la stessa attrice ha sempre parlato pochissimo. Del resto, l’infanzia e l’adolescenza delle due sorelle sono state tutt’altro che semplici. Come da lei stessa raccontato, il papà si allontanò molto presto dalla famiglia e, nonostante il peso della frattura, con la mamma entrambe svilupparono un legame molto forte con la mamma.

In un’intervista a Domenica In, Vanessa non ha nascosto di aver trascorso momenti anche difficili accanto a sua madre, spiegando di averle comunque perdonato i suoi errori perché “nessuno nasce genitore. Ho perdonato quei momenti che forse a vent’anni non riuscivo a capire“. Negli ultimi anni, inoltre, anche il rapporto con suo padre è migliorato: “Con il tempo, ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto”. La Incontrada è legata dal 2007 all’imprenditore Rossano Laurini. La coppia ha un figlio, Isàl, nato nel 2008.

Vanessa Incontrada: carriera

L’approccio al mondo televisivo arriverà molto presto. Già nel 1996, Vanessa Incontrada si trasferisce a Milano per lavorare come modella, sfilando per diversi brand di moda. Nel 1998 l’esordio televisivo nel programma Super, su Italia 1, quindi Super Estate e Millennium, nel 1999. A partire dall’anno 2000, colleziona anche diverse esperienze radiofoniche, dapprima ai microfoni live di Hit Channel, poi a quelli di Rtl 102,5, conducendo il programma Protagonisti, assieme a Francesco Perilli. Poi è il turno di Canale 5, rete che le riserverà probabilmente i suoi maggiori successi, con la conduzione di Non solo moda. Oggi conduce Striscia la notizia con Alessandro Siani.

Vanessa Incontrada: Zelig

Il compito non era per nulla facile: alla conduttrice italo-spagnola si chiedeva di sostituire Michelle Hunziker, che per anni aveva condotto il programma comico Zelig Circus assieme a Claudio Bisio, riscuotendo grande successo. Vanessa Incontrada raccoglie il testimone nel 2004 e lo manterrà, assieme a Bisio, fino al 2010, segnando il periodo di maggior gloria della trasmissione. L’obiettivo di far bene non è solo centrato ma anche superato: il duo funziona benissimo, il successo è nazionale e Zelig Circus viene premiato, già nel 2005, come miglior programma comico dell’anno. In oltre un lustro, il programma lancerà al grande pubblico personaggi di grandissimo successo, segnando la definitiva consacrazione per la Incontrada. Negli anni a venire, metterà a referto conduzioni importanti, dal Wind Music Award (2011-2013) a Italia’s Got Talent.

Vanessa Incontrada: attrice

L’esordio al cinema era già avvenuto nel 2003, con la pellicola Il cuore altrove. Negli anni, si farà notare per altre apparizioni sotto la guida di importanti registi, da Pupi Avati (La cena per farli conoscere, 2007) a Sergio Rubini (Mi rifaccio vivo, 2013). Già nel suo ultimo anno di conduzione di Zelig, colleziona le sue prime performance attoriali sul piccolo schermo: si comincia con Un paradiso per due (2010), mentre nel 2012 arriva il suo esordio sulla Rai con Caruso – La voce dell’amore. Il suo primo ruolo da protagonista arriverà con Un’altra vita (2014), diretta da Cinzia TH Torrini. Altra interpretazione di grande successo nel 2020, nel ruolo di Angela in Come una madre, di Andrea Porporati.

Vanessa Incontrada: guadagno

Considerandone le molteplici attività, non esistono cifre ufficiali circa i compensi percepiti da Vanessa Incontrada. Alcuni siti specializzati sostengono come i cachet ricevuti per le varie conduzioni abbiano raggiunto soglie ragguardevoli. Agli inizi della sua esperienza a Zelig, la showgirl sembra percepisse sui 20 mila euro a puntata, probabilmente aumentati a seguito dell’aumento di popolarità della trasmissione. Per Italia’s got Talent si parla addirittura di 80 mila euro a puntata. Cifre non ufficiali ma che danno il peso del personaggio. Senza contare le sue performance attoriali, tutte in fiction di grande successo televisivo.