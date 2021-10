Dal 1° del prossimo mese, per ben cinquantatré dispositivi, tra smartphone e iPhone, WhatsApp non sarà più disponibile. Cambiare telefono o app?

Niente più WhatsApp a partire dall’1 novembre. E non è per niente una bella notizia, per almeno due ragioni: farne a meno, oggi come oggi, sarebbe un problema serio per chiunque. Inoltre, per poter tornare a utilizzarle la più famosa app di messaggistica, servirà comprare un telefono nuovo. Questo nel momento in cui si rientri nella short list dei 53 dispositivi che, a partire dal mese prossimo, non saranno più compatibili con la nuova versione dell’applicazione. Una novità che riguarderà sia i sistemi operativi Android (inferiori o pari al 4.0.4) che iOS (9 o inferiori).

Una nuova che ha lasciato interdetti tutti gli utenti che dispongono di tali modelli, come detto non meno di 53. Considerando che fra i dispositivi che diventeranno obsoleti per WhatsApp rientreranno anche alcuni prodotti da Samsung, Lg e Apple, il catino degli utenti interessati risulta di conseguenza molto vasto. Per loro si pone una scelta abbastanza complicata: utilizzare un’applicazione alternativa oppure cambiare telefono. Per i fedelissimi dell’app che fa capo a Facebook il cerchio si restringe immediatamente…

WhatsApp, 53 dispositivi diventano obsoleti: l’elenco

Segnare la data del cambiamento diventa fondamentale, anche per capire se convenga o meno andare ad acquistare un altro smartphone. Del resto, anche una lista dei dispositivi che non saranno più in grado di offrire il servizio di WhatsApp diventa importante. Qualora vi rientri anche il telefono in nostro possesso, decidere fra il cambio e l’uso di una nuova applicazione (ad esempio Telegram) dipende anche da quanto i nostri contatti facciano uso di un’altra ipotetica funzionalità. Il dilemma, in questo senso, si risolverebbe semplicemente mettendosi l’anima in pace e acquistando un nuovo smartphone.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, utilizzare questa funzione è reato penale: come evitare guai con la Legge

Un mese esatto di tempo per pensarci. Nel frattempo, ecco di seguito l’elenco di quei dispositivi che non saranno più compatibili per WhatsApp con decorrenza dall’1 novembre.

Samsung

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Sony

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Alcatel

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko

Cink Five

Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

Apple