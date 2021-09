È possibile ottenere un prestito con accredito immediato? Quali sono i fattori che determinano le tempistiche di erogazione? Ecco cosa c’è da sapere in merito.

A partire dall’acquisto dei mobili, passando per quello dell’automobile, fino ad arrivare allo smartphone, sono tanti i prodotti che ognuno di noi può desiderare acquistare. A prescindere che si tratti di uno sfizio, piuttosto che di una necessità, ogni prodotto che acquistiamo comporta inevitabilmente un esborso di carattere economico.

Non sempre, però, si ha a disposizione la somma di denaro necessaria e per questo motivo può rivelarsi opportuno ricorrere ad un prestito. Proprio grazie a quest’ultimo, d’altronde, è possibile ottenere in poco tempo la liquidità di cui si necessita. Allo stesso tempo sorge spontanea una domanda: è possibile ottenere un prestito con accredito immediato? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Prestito, è possibile ottenerlo con accredito immediato? Tutto quello che c’è da sapere

A causa del’impatto del Covid sono molte, purtroppo, le famiglie alle prese con una difficile gestione delle finanze personali. Far fronte alle varie spese risulta sempre più complicato e per questo non stupisce che siano in molti alla ricerca di liquidità immediata, tanto da decidere di richiedere un prestito. Ebbene, a tal proposito è noto come, in genere, tra la comunicazione dell’esito positivo e l’accredito sul conto, trascorra circa una settimana di tempo.

Vi sono tuttavia anche casi in cui il prestito viene accredito entro 2-3 giorni, se non addirittura entro 24 ore dalla richiesta. A favorire l’accelerazione delle tempistiche sono vari fattori, come ad esempio il tipo di prestito richiesto, l’importo e le garanzie. Ovviamente l’esposizione debitoria finisce per incidere sulla velocità dell’operazione, con prestiti che in alcuni casi potrebbe portare via ben un mese di tempo.

Questo per via dei vari controlli che l’istituto decide di eseguire. Dall’altro canto, in presenza di piccoli importi, fino a mille euro, invece, l’accredito può avvenire nell’arco di 24 ore. Ottenere l’accredito di un prestito in poco tempo, quindi, è possibile, ma non sempre. Il tutto, infatti, dipende da vari fattori, quali appunto l’importo e le garanzie che si presentano.