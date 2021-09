La lettura dei segni sulle mani consente di conoscere alcune caratteristiche della persona, tra cui la fortuna. Impariamo a riconoscere la linea che ci farà capire se la dea bendata è dalla nostra parte.

L’arte della lettura della mano, detta chiromanzia, ha origine antichissima. La tradizione vuole che le linee presenti sui palmi delle mani nascondino dei significati. Ogni segno corrisponde ad un particolare ambito, lavoro, fortuna, denaro, salute, e racconta della vita presente e futura. Leggerli è semplice se si conoscono le tecniche usate dai chiromanti. Partiamo dalla base e dalla distinzione tra mano destra e sinistra. La prima rivela presente e futuro mentre la seconda contiene i tratti immutati dalla nascita. Di conseguenza, per scoprire se la fortuna ci colpirà occorre considerare la mano destra, la preferita di indovini e chiromanti.

I segni sulle mani della fortuna, la linea dell’intuizione superiore

Ogni persona costruisce il suo destino utilizzando le abilità di cui dispone. Individuare le linee legate alle predisposizioni naturali per riuscire a capire se la dea bendata è dalla nostra parte è fondamentale per avanzare delle ipotesi corrette. Tra i segni sulle mani da osservare segnaliamo la linea dell’intuizione che attraversa il mignolo verticalmente fino ad arrivare al palmo della mano. Se presente, siamo dotati di buon intuito e abbiamo la capacità di capire le cose, di compiere considerazioni razionali che saranno di grande aiuto nella vita. I chiromanti credono che la presenza di questa linea metta in contatto con ispirazioni superiori che attraverso sogni e situazioni danno suggerimenti come, ad esempio, i numeri fortunati alla Lotteria.

La linea dei soldi

Un altro segno da individuare inizia sotto il dito mignolo o sotto l’anulare e scende verticalmente sul palmo. Tra i segni sulle mani questo è quello relativo alla fortuna e al successo con i soldi. In caso di differenze tra le linee delle mani il significato sarà ancora più forte e si potrà sperare in guadagni sul lavoro o in colpi di fortuna di vario tipo.

Linee sulle mani verso l’alto

Una linea che parte dalla linea della testa indica fortuna e successo. Se, poi, si incrocia con la linea della vita la potenza aumenta e si potrà sperare in un grande guadagno. La lettura della mano con la chiromanzia non è una scienza esatta, è tradizione che si ripete da generazione in generazione e ogni persona è libera di crederci o meno. Sperare che la fortuna ci assista, invece, è pensiero generale, un sogno che tutti speriamo si avveri.